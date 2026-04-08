To pierwsze takie muzeum w Polsce! Jego bohaterką jest ulubienica dzieciaków

Ewa Ruszkiewicz
Konsultacja: Adrian Teliszewski
2026-04-08 18:42

Kicia Kocia - to bajkowa ulubienica najmłodszych. Teraz w Poznaniu powstało pierwsze w Polsce muzeum tej literackiej bohaterki, która stała się jedną z najsilniejszych marek polskiej literatury dziecięcej. Szczegóły w artykule.

Pierwsze w Polsce muzeum Kici Koci
  • W Poznaniu otwarto Kiciokociolandię – pierwsze w Polsce muzeum poświęcone popularnej postaci z literatury dziecięcej, Kici Koci.
  • Muzeum, stworzone przez wydawnictwo Media Rodzina przy Placu Wolności, oferuje interaktywne sale inspirowane książkami Anity Głowińskiej.
  • Celem projektu jest wspieranie rozwoju dzieci w znajomej przestrzeni, a według Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej ma stać się atrakcją turystyczną miasta.

Fenomen Kici Koci. Seria książek, która podbiła Polskę

„Kicia Kocia” to seria książeczek dla dzieci, której autorką jest Anita Głowińska. Kicia Kocia to mała kotka, która w książkach poznaje świat i uczy się nowych rzeczy, na przykład idzie pierwszy raz na basen, wyprawia przyjęcie czy zakłada zespół muzyczny. Na sukces bajki nie trzeba było długo czekać.

W prostolinijnej kotce z dużymi oczami od razu zakochały się wszystkie dzieci, a eksperci zauważyli, że fenomen Kici Koci polega na tym, że o istotnych sprawach opowiada się tu w niezwykle prosty sposób. Autorka używa języka, który jest zrozumiały już dla 2-3 latków. Do tej pory książki o Kici Koci (ukazało się ponad 70 tytułów) sprzedały się w nakładzie ponad 20 milionów egzemplarzy, stanowiąc absolutny rekord i czyniąc z autorki… milionerkę.

Pierwsze w Polsce muzeum Kici Koci

Teraz bajkowy świat z książki przeniesiono do rzeczywistości. Wydarzyło się to w Poznaniu, bo i w Poznaniu ma siedzibę wydawnictwo odpowiedzialne za rynkowy sukces książki. W lokalu przy Placu Wolności powstały interaktywne sale inspirowane scenami książek. Wszystko nazwano… Kiciokociolandią.

- Projekt opiera się na założeniu, że w znajomej przestrzeni dziecko czuje się pewnie, niech więc Kicia Kocia pomoże naszym dzieciom się rozwijać - podkreśla Joanna Nowakowska, redaktor naczelna wydawnictwa Media Rodzina. Partnerem projektu jest Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (PLOT).

- Muzeum Kici Koci ma wszystko, by od pierwszego dnia stać się jedną z ulubionych atrakcji dla dzieci w Poznaniu. Jestem przekonany, że dla wielu rodzin będzie to także doskonały powód, by zaplanować wizytę w naszym mieście - komentuje Jan Mazurczak, prezes zarządu PLOT.

