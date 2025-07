To tu wszystko się zaczęło. W tym mieście rodziła się Polska

Ta miejscowość była świadkiem wydarzeń, które ukształtowały początki naszego państwa. To właśnie tu spotkały się władza świecka i duchowa, tu wybrzmiały pierwsze królewskie koronacje i tu zaczęła się chrystianizacja ziem, które dziś nazywamy Polską. Gniezno, bowiem o tym mieście mowa przez wieki miało znaczenie większe, niż sugerowałaby jego dzisiejsza mapa.

Gniezno – miejsce, gdzie zaczęła się Polska

Gniezno to niepozorne miasto w środkowej Polsce, które dziś jest często omijane przez turystów, a dawniej było centrum narodzin polskiej państwowości, religii i królewskiej władzy. To właśnie tutaj rozpoczęła się historia kraju, który dziś nazywamy Polską.

Zgodnie z legendą to w Gnieźnie zakończyła się wędrówka Lecha, Czecha i Rusa. Lech, zachwycony widokiem białego orła na tle zachodzącego słońca, postanowił się tu osiedlić. Tak narodziło się Gniezno – symboliczne gniazdo polskości.

W X wieku Gniezno było jednym z głównych ośrodków władzy Piastów. To tutaj w roku 1000 doszło do legendarnego Zjazdu Gnieźnieńskiego, podczas którego cesarz Otton III odwiedził grób św. Wojciecha i spotkał się z księciem Bolesławem Chrobrym. Było to symboliczne uznanie suwerenności Polski przez jedno z najważniejszych imperiów Europy.

Gniezno - miejsce koronacji królów

O takich rzeczach większość z nas uczy się na lekcjach historii, lecz po latach mało kto o tym pamięta, a szkoda. Okazuje się bowiem, że to właśnie w katedrze gnieźnieńskiej koronowano pierwszych pięciu królów Polski, w tym Bolesława Chrobrego w 1025 roku. Świątynia była nie tylko centrum religijnym, ale i narodowym.

Gniezno - królewskie miasto w Polsce [ZDJĘCIA]

Co ciekawego w Gnieźnie? Atrakcje

Choć miasto nie jest wielkie, oferuje niezwykłe atrakcje o ogromnym znaczeniu historycznym. Poniżej zamieszczamy kilka ciekawych miejsc, które warto odwiedzić:

Katedra Gnieźnieńska

Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Trakt Królewski

Muzeum Początków Państwa Polskiego.