Gniezno i okolice zmagają się ze skutkami potężnej trąby powietrznej, która przeszła przez region.

Straż pożarna odnotowała już 35 zgłoszeń, w tym dotyczące drzewa, które spadło na samochód 24-letniej kobiety, i zerwanego dachu.

Sprawdź, które miejscowości najbardziej ucierpiały, i zobacz nagrania zniszczeń!

Trąba powietrzna pod Gnieznem. Kilkadziesiąt interwencji straży pożarnej

Powalone drzewa i konary - to główny temat zgłoszeń, które zaczęły spływać do straży pożarnej w Gnieźnie. Jak powiedziała "Super Expressowi" mł. kpt. Kamila Kozłowska z zespołu prasowego KP PSP w Gnieźnie, telefony w powyższych sprawach nasiliły się w piątek, 29 sierpnia, po godz. 15. Strażacy przyjęli jak na razie 35 zgłoszeń z terenu całego powiatu, gdzie mogła się pojawić trąba powietrzna.

- Mieliśmy ponadto zgłoszenie o drzewie, które spadło na auto 24-latki, i zerwanym dachu na budynku gospodarczym w miejscowości Goraniec - relacjonuje kobieta.

Część zgłoszeń dotyczyła zniszczenia linii energetycznych oraz drzew i konarów, które spadły na drogi. Z informacji strażaków wynika, że trąba powietrzna mogła przejść przez następujące miejscowości:

Czerniejewo;

Goraniec;

Żydowo;

Gniezno (wschodnia część miasta);

Jankowo Dolne;

Lulkowo;

Strzyżewo Kościelne.

W mediach społecznościowych pojawiły się już pierwsze nagrania (na dole artykułu) żywiołu i zniszczeń, do jakich doprowadził.

- Niedawno w Gnieźnie i bliskiej okolicy doszło do wystąpienia trąby powietrznej! Zjawisko wygenerowało liczne szkody wiatrowe w rejonie, a nadsyłane nagrania i szkody, potwierdzają kontakt z ziemią - poinformowali Polscy Łowcy Burz.

