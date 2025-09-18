Tragedia na torach w Wągrowcu! Nie żyje kobieta

Jak przekazał Radiu Poznań rzecznik wągrowieckiej policji, Dominik Zieliński: – Przed godz. 6.00 szynobus jadący z Wągrowca do Poznania potrącił 38-letnią kobietę, która przechodziła przez tory. Mimo podjętej natychmiast reanimacji kobieta zmarła.

Do zdarzenia doszło w miejscu szczególnie niebezpiecznym – na tzw. dzikim przejściu, które nie jest przeznaczone dla pieszych. Kilkaset metrów dalej znajduje się strzeżony przejazd, jednak część osób wybiera skrót, co niesie ogromne ryzyko. To właśnie tam doszło do tragedii.

Po wypadku na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe, a policja wraz z prokuraturą rozpoczęły czynności mające wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia. Badane są m.in. przyczyny, dla których kobieta znalazła się na torach w chwili przejazdu szynobusu.

Skład jadący do Poznania został zatrzymany na miejscu wypadku. Ruch kolejowy został całkowicie wstrzymany, a dla pasażerów uruchomiono komunikację zastępczą.

Policja apeluje o ostrożność i przypomina, że omijanie wyznaczonych przejazdów stanowi nie tylko naruszenie przepisów, ale także śmiertelne zagrożenie.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.