Wypadek na przejeździe kolejowym pod Zbąszyniem

Do zdarzenia doszło około godz. 3:40. Jak powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową oficer dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej, pociąg intercity uderzył w samochód osobowy. W wyniku tego zdarzenia kierowca samochodu - jedyna osoba, która podróżowała autem – poniosła śmierć.

Utrudnienia w ruchu kolejowym

Na pokładzie pociągu znajdowało się około 300 pasażerów. Na szczęście, nikomu z nich nic się nie stało. Po wypadku, na miejscu zdarzenia pojawiły się służby ratunkowe i policja. Ruch kolejowy został całkowicie zablokowany, a kolej wprowadziła autobusy zastępcze.

Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi śledztwo, które ma wyjaśnić dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Na miejscu pracują również technicy, którzy zabezpieczają ślady i ustalają, czy kierowca samochodu nie popełnił błędu, wjeżdżając na przejazd kolejowy pomimo ostrzeżeń.

Apel o ostrożność na przejazdach kolejowych

W związku z tym tragicznym wypadkiem, policja apeluje do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych. „Zawsze upewnij się, że przejazd jest wolny, zanim wjedziesz na tory. Pamiętaj, że pociąg ma zawsze pierwszeństwo” – przypominają funkcjonariusze.

Niestety, wypadki na przejazdach kolejowych zdarzają się stosunkowo często, a ich konsekwencje bywają tragiczne. Często przyczyną takich zdarzeń jest brawura, pośpiech i lekceważenie przepisów ruchu drogowego.

