Chłopak zmarłej miał te same objawy

Tragiczna śmierć 18-letniej Natalii po opuszczeniu szpitala. Policja mówi o zatruciu pizzą!

mrok | Michał Michalak | ago 13:51 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Zatrucie jedzeniem, prawdopodobnie pizzą, to jedna z hipotez, jaką badają śledczy zajmujący się nagłą śmiercią 18-latki z Kobylej Góry pod Ostrzeszowem. Dziewczyna zgłosiła się do miejscowego szpitala w sobotę, 2 marca, ale po badaniach została wypuszczona do domu. Dzień później nastolatka straciła przytomność na swojej posesji i zmarła po zabraniu do szpitala.