Tragiczny pożar w budynku wielorodzinnym. Dwoje małych dzieci nie przeżyło!

We wtorek, 24 marca o godzinie 8:01 straż pożarna otrzymała zgłoszenie o pożarze w budynku wielorodzinnym w miejscowości Wysoka – informuje KW PSP w Poznaniu. Po przybyciu na miejsce strażacy zastali rozwinięty pożar obejmujący część mieszkania.

Ogień był w jednym mieszkaniu. Okazało się, że z budynku wcześniej ewakuowało się 9 osób, a strażacy z OSP po wejściu do domu ewakuowali dodatkowo trzy osoby: dwoje dzieci z mieszkania, w którym był pożarem oraz starszą kobietę z wyższej kondygnacji. Niestety, dzieci nie udało się uratować. Jak ustaliła dziennikarka "Super Expressu", maluchy były pod opieką mamy. Kobieta podtruła się dymem, jednak jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Wobec dzieci natychmiast podjęto resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety, po około godzinnej reanimacji lekarz z załogi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego stwierdził zgon chłopca w wieku 1,5 roku oraz dziewczynki w wieku 3 lat - przekazuje mł. asp. Martin Halasz w KW PSP w Poznaniu.

Ostatecznie pożar udało się ugasić. Spaleniu uległy elementy korytarza oraz kuchni mieszkania, w którym były dzieci i w którym wybuchł pożar.

Na miejscu prowadzone będą dalsze czynności mające na celu ustalenie przyczyn powstania pożaru - dodaje Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.