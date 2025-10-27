Tragiczny pożar pod Koninem! W płomieniach zginęła kobieta

Tragiczny pożar w Kawnicach pochłonął życie 89-letniej kobiety, której nie udało się uratować mimo szybkiej interwencji służb.

Starsza kobieta została znaleziona nieprzytomna w płonącym budynku przy ulicy Irysowej, a lekarz stwierdził zgon na miejscu zdarzenia.

Co było przyczyną pożaru i jak doszło do tej tragedii? Śledztwo prokuratury i policji ma wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia.

W poniedziałek, 27 października, o godzinie 6.55 służby ratunkowe otrzymały dramatyczne zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego przy ulicy Irysowej w Kawnicach. Według relacji świadków, w środku mogła znajdować się starsza kobieta, co dodatkowo zwiększało zagrożenie.

Na miejsce natychmiast wysłano jednostki straży pożarnej, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz policję. Strażacy przystąpili do akcji gaśniczej i przeszukiwania budynku. W jednym z pomieszczeń znaleziono nieprzytomną 89-latkę. Kobieta została ewakuowana na zewnątrz, jednak niestety nie udało się jej uratować. Lekarz stwierdził zgon na miejscu zdarzenia – informuje portal Głos Słupcy.

Policja wraz z prokuratorem prowadzi postępowanie mające na celu ustalenie przyczyn pożaru oraz dokładnych okoliczności tragedii. Na razie nie są znane przyczyny powstania ognia ani sposób, w jaki kobieta znalazła się w tak niebezpiecznej sytuacji.