Nie żyje Jakub Pracharczyk. Utalentowany młociarz zginął w katastrofie awionetki w Krzycku Wielkim

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-08-25 18:06

Katastrofa awionetki w Krzycku Wielkim odebrała życie dwóm młodym ludziom. Wśród ofiar jest 20-letni lekkoatleta, Jakub – utalentowany młociarz i wicemistrz Polski młodzieżowców. Szczegóły podajemy poniżej!

Super Express Google News
  • W Krzycku Wielkim doszło do katastrofy awionetki, w której zginęły dwie młode osoby.
  • Wśród ofiar jest 20-letni Jakub Pracharczyk, utalentowany młociarz i wicemistrz Polski młodzieżowców.
  • Tragedia wydarzyła się na prywatnej posesji, a maszyna po uderzeniu w ziemię stanęła w płomieniach.
  • Co doprowadziło do tej katastrofy i jakie są wstępne ustalenia śledczych?

Poniedziałek, 25 sierpnia, na długo pozostanie w pamięci mieszkańców Krzycka Wielkiego. Około godziny 11:00 na prywatną posesję przy ul. Spokojnej spadła awionetka, która po uderzeniu w ziemię stanęła w płomieniach. Strażacy, którzy dotarli na miejsce, wyciągnęli z wraku dwa zwęglone ciała. Niestety, życia ofiar nie udało się uratować.

Kilka godzin po tragedii potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Jak poinformował autor popularnego profilu „AthleticsNews” Tomasz Spodenkiewicz, a następnie potwierdził trener Mikołaj Rosa, w katastrofie zginął 20-letni Jakub Pracharczyk – zawodnik OKS Skra Warszawa, utalentowany młociarz i wicemistrz Polski młodzieżowców.

Zobacz: Nie żyje 20-letni wicemistrz Polski. W sobotę rywalizował z Pawłem Fajdkiem. Tragedia w Krzycku Wielkim

Jakub Pracharczyk nie żyje
25 zdjęć

Jeszcze w sobotę (23 sierpnia) młody zawodnik startował w seniorskich mistrzostwach Polski w Bydgoszczy. W ubiegłym roku reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata U20, a w tym zdobył srebrny medal w kategorii młodzieżowej. Jego nagła i tragiczna śmierć to ogromny cios dla całego środowiska sportowego.

Świadkowie opisują dramatyczne chwile tuż po katastrofie. – Huk, płomienie, dym – wspomina jeden z mieszkańców Krzycka Wielkiego w rozmowie z Radiem Eska. Zanim obszedłem wszystko dookoła, samolot był już całkowicie spalony – dodał.

Jak przekazała bryg. Lucyna Rudzińska z KW PSP w Poznaniu, dwie osoby zginęły na miejscu, a ogień pochłonął całą maszynę. Nikt z mieszkańców posesji nie ucierpiał.

Według wstępnych ustaleń awionetka typu TECNAM należała do prywatnej firmy z Poznania. Maszyna miała wracać z Leszna do stolicy Wielkopolski, jednak lot zakończył się tragedią. Policja i prokuratura badają okoliczności katastrofy – wciąż nie wiadomo, co doprowadziło do dramatu.

Krzycko Wielkie, liczące niespełna tysiąc mieszkańców, pogrążyło się w żałobie. W społeczności sportowej żal i niedowierzanie mieszają się z poczuciem ogromnej straty – Jakub był jednym z największych talentów młodego pokolenia polskich lekkoatletów.

Wypadek awionetki w Krzycku Wielkim
30 zdjęć
Ryszard Rynkowski miał wypadek! Był w drodze na festiwal w Opolu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYPADEK AWIONETKI
WIELKOPOLSKA
WYPADEK WIELKOPOLSKA