W Krzycku Wielkim awionetka spadła na pole. Dwie ofiary śmiertelne! Służby na miejscu

W poniedziałek (25 sierpnia) awionetka rozbiła się na polu w Krzycku Wielkim.

W wypadku zginęły dwie osoby, a samolot stanął w płomieniach po zderzeniu z ziemią.

Trwa ustalanie przyczyn zdarzenia i tożsamości ofiar. Dowiedz się, co jeszcze wiadomo o tej tragedii.

W poniedziałek (25 sierpnia) awionetka spadła na pole w Krzycku Wielkim. Według nieoficjalnych informacji, zginęły dwie osoby.

Jak informuje portal leszno24.pl, do zdarzenia miała dojść około godz. 11. Do zdarzenia doszło w miejscowości Krzycko Wielkie w powiecie leszczyńskim, liczącej prawie 1000 mieszkańców. Na miejsce wypadku skierowano strażaków z OSP w Krzycku Wielkim oraz OSP Włoszakowice, a także JRG z Leszna. Według nieoficjalnych informacji, samolot stanął w płomieniach, a w środku były dwie osoby.

- Po godz. 11 otrzymaliśmy informację, że w miejscowości Krzycko Wielkie w powiecie leszczyńskim, spadła awionetka, która zapaliła się po zderzeniu z ziemią - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" bryg. mgr Lucyna Rudzińska z KW PSP w Poznaniu. - Niestety, dwie osoby, które były w awionetce, nie żyją. Na miejscu nadal pracują 4 zastępy straży pożarnej. Służby będą ustalać przyczyny wypadku - dodała Rudzińska.

O szczegółach zdarzenia opowiedziała też lokalna policja. W rozmowie z "Super Expressem" podkom. Monika Żymełka z KMP w Lesznie wyjaśniła, że do zdarzenia doszło na terenie prywatnej posesji, na ogródek przy ul. Spokojnej. Obecnie trwa ustalanie, kim są ofiary wypadku w Krzycku Wielkim. Wyjaśniane są też inne szczegóły: co to był za lot, skąd i dokąd mieli udać się pasażerowie oraz dlaczego doszło do wypadku. Wiadomo, że nie ucierpiał nikt z osób, zamieszkujących okolice wypadku z udziałem awionetki.

Według naszych nieoficjalnych ustaleń, pojazd, który rozbił się w Krzycku Wielkim to samolot typu TECNAM należy do prywatnej firmy z Poznania. Przyleciał z Poznania do Leszna i w czasie powrotu doszło do wypadku. Poszkodowani mają około dwudziestu lat. Według nieoficjalnych informacji jedna z ofiar może być mieszkańcem miejscowości Krzycko Wielkie.

Do sieci trafiło nagranie z momentu upadku awionetki. Opublikował je portal leszno24.pl. Film dostępny poniżej.

Źródło: "Super Express" / leszno24.pl