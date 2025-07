Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Pieszy zginął pod kołami ciężarówki!

Do tragedii doszło w poniedziałek, 14 lipca, około godziny 22.30. Wielkopolscy strażacy zostali wezwani do Rostarzewa, gdzie według zgłoszenia na drodze krajowej nr 32 samochód ciężarowy potrącił mężczyznę. – Niestety, mimo podjętej akcji ratunkowej nie udało się go uratować – przekazał dyżurny wielkopolskich strażaków w rozmowie z mediami.

Jak informują służby, ofiara miała około 55 lat. Szczegóły dotyczące tożsamości mężczyzny oraz przyczyn i przebiegu zdarzenia wciąż są ustalane przez policję. Nie wiadomo jeszcze, czy pieszy znajdował się na jezdni przypadkowo, czy też próbował ją przekroczyć w niedozwolonym miejscu. Wyjaśnieniem wszystkich okoliczności zajmują się funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.

Wypadek spowodował krótkotrwałe utrudnienia w ruchu na trasie krajowej nr 32. Służby zabezpieczyły miejsce zdarzenia i kierowały samochody objazdami, aby umożliwić ratownikom i policji sprawne działanie na miejscu tragedii. Po zakończeniu czynności prokuratora i policyjnych techników, droga została ponownie udostępniona kierowcom.

Policja apeluje zarówno do kierowców, jak i pieszych o rozwagę i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Kierowcy powinni pamiętać o zmniejszeniu prędkości w miejscach, gdzie mogą pojawić się piesi, natomiast piesi – o noszeniu elementów odblaskowych oraz korzystaniu z wyznaczonych przejść.

Śledczy będą analizować nagrania z monitoringu, zeznania świadków i stan techniczny pojazdu. Dopiero po zebraniu wszystkich dowodów będzie można stwierdzić, co dokładnie doprowadziło do tej tragicznej śmierci.