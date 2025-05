W tych miastach seniorom żyje się najlepiej. To idealne miejsca na emeryturę!

W Polsce przybywa seniorów i jest to fakt, który nie pozostawia wątpliwości. Tym samym w obliczu starzejącego się społeczeństwa coraz większego znaczenia nabierają działania, które realnie poprawiają komfort życia osób starszych. To już nie tylko kwestia dostępności do lekarza czy wysokości emerytury, ale także możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, bezpieczeństwa czy przyjaznej przestrzeni miejskiej. Gdzie jednak w Polsce takie aspekty są faktycznie brane pod uwagę? Na to pytanie z pewnością odpowie nam raport "Ranking przyjaznych miast - życie dla seniorów" opublikowany przez portal lokalnapolityka.pl.

Gdzie jest najlepsze miejsce do życia dla osób starszych?

Pod koniec 2024 roku opublikowano "Ranking przyjaznych miast", biorąc pod uwagę 7 kwestii, które wpływają na jakość życia ich mieszkańców. Jeden z raportów dotyczył m.in. życia seniorów. Które więc miejscowości w Polsce są najbardziej przyjazne osobom starszym? Spośród 19 miast w Polsce wyłoniono TOP 5 tych, w których jesień życia jest najprzyjemniejsza i najbardziej komfortowa.

Miasta przyjazne seniorom. Metropolie czy mniejsze miejscowości?

Wyniki rankingu, które zostały opublikowane jesienią zeszłego roku, pokazały, iż to mniejsze miejscowości wiodą prym, jeśli chodzi o przyjazność dla osób starszych. Z danych wynika, że mniejsze ośrodki miejskie, liczące do 100 tys. mieszkańców, radzą sobie najlepiej z zapewnianiem odpowiednich warunków dla seniorów. W tej grupie 60,3 proc. badanych uznało swoje miasta za przyjazne. Dla porównania, w miastach liczących od 100 do 500 tys. mieszkańców ten odsetek wynosił 52,71 proc.

Choć - jak widać - różnice nie są ogromne, trend jest czytelny i śmiało można stwierdzić, że to właśnie mniejsze miasta oferują często większe poczucie wspólnoty, łatwiejszy dostęp do lokalnych usług, spokojniejsze tempo życia i więcej dedykowanych programów skierowanych do seniorów.