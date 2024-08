Wracamy do tematu!

Galeria Malta w Poznaniu przechodzi do historii

Wyburzanie obiektów wielkopowierzchniowych nie jest w Polsce niczym niezwykłym i ma miejsce w największych polskich miastach. Warszawa, Kraków czy Wrocław też mają na swoim koncie tego typu przedsięwzięcia. Tymczasem w Poznaniu, po centrum handlowym zostały ruiny jak z filmu grozy. Buldożery nie oszczędzają niczego. Rozbiórka nie obejmie tylko kładki nad ulicą Baraniaka.

Pierwszy klient wszedł go galerii Malta w marcu 2009 roku. Były tam sklepy, kawiarnie, restauracje, kino, kluby sportowe, miejsca do zabawy dla dzieci - w sumie 162 000 m² powierzchni. Malta przegrała jednak konkurencję z jeszcze większą od niej galerią Posnania, którą otwarto w roku 2016 niecały kilometr dalej. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią z opisywanego terenu.

Co w miejsce galerii Malta?

Jak już wcześniej informowaliśmy właściciel, spółka Beichun, dostał pozwolenie na rozbiórkę i wycinkę drzew w lipcu, a w grudniu zamknął budynek na dobre. Spółka planuje w tym miejscu wybudować nowe osiedle mieszkaniowe. Inwestycja ma dojść do skutku w ciągu trzech najbliższych lat. Obecnie trwa rozbiórka kolejnych kondygnacji budynku. Prace rozbiórkowe mają potrwać do czwartego kwartału tego roku.

Rozbiórka dała się już we znaki mieszkańców sąsiednich budynków przy ulicy Kaliskiej, którzy odczuwają wstrząsy i jak sami mówią… mikro trzęsienia ziemi. Złożyli nawet petycję do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ale nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Rozbiórka jest prowadzona zgodnie z prawem, sztuką tego typu działań, projektem i wytycznymi. Naszym czytelnikom prezentujemy również film z miejsca prac. Zobaczcie, jak galeria Malta przechodzi do historii.