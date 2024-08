Pilny komunikat sanepidu. Popularne kąpielisko zamknięte

Wracamy do tematu!

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu wydała pilny komunikat dotyczący kąpieliska w Strykowie nad Jeziorem Strykowskim. Od dziś, czyli 6 sierpnia, obowiązuje tymczasowy zakaz kąpieli w kąpielisku. Przyczyną jest zakwit sinic. Nie wiadomo, do kiedy zakaz będzie obowiązywał. Wszystko zależy od pogody. Kąpielisko w Strykowie to bardzo popularne miejsce do wypoczynku w regionie. Oprócz plaży znajduje się tam m.in. siłownia zewnętrzna, plac zabaw, taras widokowy.

Czytaj też: Patrycja i Łukasz utonęli w szóstą rocznicę ślubu. Ciała leżały obok siebie. Ratowali 4-letnią córkę

Ostrzeżenie przed sinicami

Sanepid informuje, że u osób, które napiły się wody z zakwitem lub pływały w kożuchach glonów, mogą pojawić się następujące dolegliwości:

wysypka na skórze,

swędzenie i łzawienie oczu,

wymioty,

biegunka,

gorączka,

bóle mięśni i stawów