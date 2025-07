Wielkopolska Ibiza znika w zatrważającym tempie! Turyści załamani

Wielkopolska Ibiza wysycha. Problem z jeziorem Niedzięgiel

Czyste i po prostu piękne - tak o jeziorze w Skorzęcinie w Wielkopolsce mówili wszyscy, którzy przez lata wypoczywali nad akwenem każdego lata. Wielkopolska Ibiza, bo tak mówiono o tym miejscu, to popularny akwen, część Pojezierza Gnieźnieńskiego, który słynie z czystej wody, rozwiniętej linii brzegowej, dużej piaszczystej plaży, licznych zatok oraz ośrodka wypoczynkowego. Niestety, z każdym rokiem, w jeziorze ubywa wody. Doszło do tego, że nie ma jej już na całej wysokości pomostu.

Józef Drzazgowski, ekolog, który zajmuje się problemem wysychania jezior w Wielkopolsce wie, dlaczego do tego doszło. - Przyczyn jest wiele, ale główna to na pewno działalność pobliskiej odkrywki węgla brunatnego - mówi Drzazgowski, który już od dwudziestu lat apeluje o to, by władze zajęły się problemem. Efekt? Lustro wody obniżyło się już o blisko 70 centymetrów i wciąż się obniża. - Do przyczyn kopalnianych należy jeszcze dołożyć zmiany klimatu, suszę, a także działalność rolników, którzy do podlewania okolicznych pól czerpią wodę ze studni głębinowych - wylicza ekolog. Turyści, którzy nad jezioro przyjeżdżają z całej Wielkopolski są zaniepokojeni. - Piasek wokół molo to przerażający widok - przyznają plażowicze. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami.

Sprawdź też: Wielkopolska dołączy do grona regionów uzdrowiskowych? Powstały już tężnie!

Jak naprawić poziom wód w jeziorze?

Józef Drzazgowski przyznaje, że są plany i projekty naprawienia stanu poziomu wód. - Na to potrzeba jednak dużo czasu i dużo pieniędzy, a głównie polega to na zalewaniu pokopalnianych odkrywek - zaznacza Drzazgowski, który w styczniu 2024 roku został powołany na doradcę ministra klimatu i środowiska.

Porozumienie w kwestii odbudowy zasobów wodnych we wschodniej Wielkopolsce zostało wypracowane 13 stycznia 2025 r. podczas spotkania ministry klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski z przedstawicielami i przedstawicielkami Wód Polskich, Urzędu Marszałkowskiego, samorządów i ZE PAK S.A., które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.

Projekt odbudowy zasobów wodnych we wschodniej Wielkopolsce będzie kontynuowany. Wspólnie z Wodami Polskimi, Urzędem Marszałkowskim, samorządami, ZE PAK S.A. zrobiliśmy istotny krok w kierunku przywrócenia porozumienia w sprawie realizacji projektu ratowania zanikających jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego. - Powidzki Park Krajobrazowy to ogromna wartość dla Wielkopolski, dla mieszkańców, dla turystów, dla gmin. To porozumienie musi zostać zrealizowane. Działamy, by wypełnić nasze zobowiązania i nadrobić stracony czas - mówiła jeszcze na początku roku Paulina Hennig-Kloska, ministra klimatu i środowiska.

- Nie mamy już na co czekać, bo naprawdę za chwilę to jezioro wyschnie - dodaje na koniec Drzazgowski. Do sprawy będziemy wracać w "Super Expressie".