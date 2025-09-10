Wieś Raduchów w Wielkopolsce, niegdyś tętniąca życiem, dziś świeci pustkami, stając się obiektem zainteresowania miłośników opuszczonych miejsc.

Mieszkańcy opuszczali swoje domy z powodu planów budowy zbiornika retencyjnego Wielowieś-Klasztorna, który miał zalać miejscowość.

Chociaż plany te sięgają lat 70., inwestycja wciąż nie została zrealizowana, pozostawiając wieś w zawieszeniu.

Czy Raduchów zostanie zalany, czy odzyska dawny blask? Przyszłość tej niezwykłej miejscowości wciąż pozostaje niepewna.

Opuszczone miejsca w Polsce

Opuszczone miejsca od zawsze fascynują i budzą emocje. W Polsce nie brakuje takich lokalizacji: są wsie, które wyludniły się z powodu planowanych inwestycji, dawne fabryki niszczejące po upadku przemysłu, czy pałace i dwory, które straciły właścicieli. Te miejsca, choć zapomniane i często skazane na powolny rozkład, przyciągają turystów, fotografów i miłośników urbexu. Każde z nich jest świadectwem minionej epoki i nieodłączną częścią krajobrazu, który zmienia się wraz z biegiem historii. Dziś zajmiemy się po części opuszczoną wsią Raduchów w Wielkopolsce, która od kilku lat trwa w zawieszeniu – pomiędzy historią pełną życia a niepewną przyszłością.

Domy stoją puste, ulice opustoszały. Tę miejscowość ma zatopić zalew

W południowo-wschodniej Wielkopolsce leży Raduchów, czyli wieś o bogatej historii, dziś niemal całkowicie opuszczona. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą z XVI wieku, a przez wieki funkcjonowała jako prężna osada z młynem wodnym, cegielnią, mleczarnią, kuźnią, restauracją czy własną szkołą i strażą pożarną.

Obecnie jak podaje portal Onet.pl, mieszka tam już tylko około 38 osób, bowiem - jak się okazuje - mieszkańcy stopniowo opuszczali swoje domy po usłyszeniu o planowanej budowie zbiornika retencyjnego Wielowieś-Klasztorna, który miał ich zatopić.

Zbiornik wodny Wielowieś Klasztorna

Zbiornik wodny Wielowieś Klasztorna, który miał zalać Raduchów i okoliczne wsie, jest planowany od wielu dekad. Pierwszy projekt powstał jeszcze w latach 70. XX wieku i od tego czasu pomysł wracał oraz znikał. W ostatnich latach jednak inwestycja znów nabrała realnych kształtów:

w 2015 r. wydano decyzję środowiskową,

w 2017 r. projekt został zatwierdzony,

obecnie mówi się, że budowa mogłaby ruszyć w latach 2026–2029 i kosztować ok. 1 miliard złotych, lecz nie są to pewne informacje.

Raduchów. Urokliwa wieś z pustymi domami

Choć kiedyś tętnił tu gwar codziennego życia, dziś Raduchów przypomina bardziej scenografię z zapomnianego filmu niż wieś zamieszkaną przez ludzi. Opuszczone domy, zarośnięte podwórka i ciche ulice sprawiają, że miejscowość emanuje niezwykłym, a zarazem nieco melancholijnym urokiem. Co będzie dalej z tak nietypową lokalizacją? To się dopiero okaże.