Wielkopolska wieś nagle opustoszała. Mieszkańcy zaczęli w popłochu opuszczać domy

2025-09-10

Na południu Wielkopolski znajduje się wieś, która od lat budzi ciekawość podróżników i miłośników miejsc opuszczonych. Domy stoją puste, ulice zarastają trawą, a mieszkańców zostało zaledwie garstka. Od dekad mówi się, że w przyszłości może tu powstać ogromny zbiornik wodny, który zaleje miejscowość, ale inwestycja wciąż nie doczekała się realizacji.

Opuszczone miejsca w Polsce

Opuszczone miejsca od zawsze fascynują i budzą emocje. W Polsce nie brakuje takich lokalizacji: są wsie, które wyludniły się z powodu planowanych inwestycji, dawne fabryki niszczejące po upadku przemysłu, czy pałace i dwory, które straciły właścicieli. Te miejsca, choć zapomniane i często skazane na powolny rozkład, przyciągają turystów, fotografów i miłośników urbexu. Każde z nich jest świadectwem minionej epoki i nieodłączną częścią krajobrazu, który zmienia się wraz z biegiem historii. Dziś zajmiemy się po części opuszczoną wsią Raduchów w Wielkopolsce, która od kilku lat trwa w zawieszeniu – pomiędzy historią pełną życia a niepewną przyszłością.

Domy stoją puste, ulice opustoszały. Tę miejscowość ma zatopić zalew

W południowo-wschodniej Wielkopolsce leży Raduchów, czyli wieś o bogatej historii, dziś niemal całkowicie opuszczona. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą z XVI wieku, a przez wieki funkcjonowała jako prężna osada z młynem wodnym, cegielnią, mleczarnią, kuźnią, restauracją czy własną szkołą i strażą pożarną.

Obecnie jak podaje portal Onet.pl, mieszka tam już tylko około 38 osób, bowiem - jak się okazuje - mieszkańcy stopniowo opuszczali swoje domy po usłyszeniu o planowanej budowie zbiornika retencyjnego Wielowieś-Klasztorna, który miał ich zatopić.

Opuszczona wieś Raduchów [ZDJĘCIA]

Zbiornik wodny Wielowieś Klasztorna

Zbiornik wodny Wielowieś Klasztorna, który miał zalać Raduchów i okoliczne wsie, jest planowany od wielu dekad. Pierwszy projekt powstał jeszcze w latach 70. XX wieku i od tego czasu pomysł wracał oraz znikał. W ostatnich latach jednak inwestycja znów nabrała realnych kształtów:

  • w 2015 r. wydano decyzję środowiskową,
  • w 2017 r. projekt został zatwierdzony,
  • obecnie mówi się, że budowa mogłaby ruszyć w latach 2026–2029 i kosztować ok. 1 miliard złotych, lecz nie są to pewne informacje.

Raduchów. Urokliwa wieś z pustymi domami

Choć kiedyś tętnił tu gwar codziennego życia, dziś Raduchów przypomina bardziej scenografię z zapomnianego filmu niż wieś zamieszkaną przez ludzi. Opuszczone domy, zarośnięte podwórka i ciche ulice sprawiają, że miejscowość emanuje niezwykłym, a zarazem nieco melancholijnym urokiem. Co będzie dalej z tak nietypową lokalizacją? To się dopiero okaże.

OPUSZCZONE MIEJSCA