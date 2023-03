16-latek zatrzymany po policyjnym pościgu! Uderzył w radiowóz

Do zdarzenia doszło we wtorek (21 marca 2023) o godzinie 15:00 w Borui Kościelnej na ulicy Wolsztyńskiej. Jak poinformowała policja, mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu usiłowali zatrzymać kierującego motorowerem marki Romet do kontroli drogowej. Zlekceważył on jednak sygnały świetlne oraz dźwiękowe i zaczął uciekać!

- Mężczyzna podczas ucieczki poruszał się po chodnikach oraz po terenach zielonych, które znajdują się na Placu Kościelnym w Borui Kościelnej, co uniemożliwiało jego zatrzymanie. Podczas ucieczki drogą gruntową na łuku drogi kierujący stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego uderzył w radiowóz, przewrócił się i zaczął uciekać pieszo - przekazuje wielkopolska policja.

Wtedy mundurowi ruszyli w pościg pieszo, udało im się zatrzymać nastolatka. Jak się okazało, kierujący miał 16-lat i nie posiadał żadnych uprawnień do kierowania. Za swoje czyny młody chłopak będzie odpowiadał przed sądem.

Dostał 21 tys. zł mandatu! Nagranie policyjnego pościgu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.