i Autor: Shutterstock/SE

Zgarnął fortunę

Wygrana w Eurojackpot padła pod Poznaniem! Mamy nowego milionera

ago 11:33 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Do mieszkańca woj. wielkopolskiego znów uśmiechnęło się szczęście! We wtorkowym losowaniu Eurojackpot (20 czerwca) wciąż do zgarnięcia jest 540 mln zł. To nie koniec dobry informacji. W Polsce, a dokładnie pod Poznaniem, padła wygrana II stopnia, za którą wypłacono ponad 24 mln zł! Jedno jest pewne - szczęściarz jest ustawiony do końca życia!