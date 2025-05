Wykorzystał kobietę w zaroślach i uciekł! Policja z Poznania szuka tego mężczyzny

Wszystko wydarzyło się w biały dzień, na początku maja w poznańskim parku Cytadela, który cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców stolicy Wielkopolski. Kobieta wysiadła z tramwaju na poznańskich Winogradach i poszła na Cytadelę. Z tramwaju wysiadł za nią mężczyzna i szedł za nią aż znalazła się w parku. Tam doszło do dramatu. Sprawca rzucił się na kobietę i zaciągnął ją w zarośla.

- Siłą i przemocą doprowadził kobietę do obcowania płciowego wbrew jej woli - mówi podkom. Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Po wszystkim mężczyzna uciekł.

Funkcjonariusze od razu ruszyli do poszukiwania gwałciciela. - Policjanci zabezpieczyli zapisy monitoringu, które zarejestrowały wizerunek mężczyzny mogącego mieć związek z tą sprawą - mówi Paterski. - Wszystkich, którzy rozpoznają osobę ze zdjęć, bądź mają jakiekolwiek informacje na temat tego zdarzenia, prosimy o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto pod numerem 47 77 124 09 – z osobą prowadzącą sprawę, lub pod czynnym całą dobę numerem 47 77 124 11/12, powołując się na nr sprawy D.I.56011.77.2025.AJ - dodaje mł. asp. Anna Klój.

Policja zapewnia anonimowość!

Gwałt to jedna z najcięższych zbrodni, która zostawia trwały ślad w psychice ofiary. Kobiety, które doświadczają przemocy seksualnej, przechodzą przez prawdziwe piekło – pełne lęku, wstydu i traum, które nie znikają z czasem. W wielu przypadkach ofiary boją się zgłaszać przestępstwo, obawiając się niezrozumienia i oceniania. Policja przypomina, że każda sprawa jest traktowana poważnie, a sprawcy gwałtów są bezwzględnie ścigani. Śledczy wykorzystują wszelkie możliwe środki, by ustalić tożsamość napastnika i postawić go przed sądem. W ostatnich latach zwiększono nacisk na ochronę ofiar i zapewnienie im wsparcia psychologicznego. Gwałt nie jest winą ofiary – to brutalne przestępstwo, które musi być karane. Jeśli jesteś świadkiem lub ofiarą – nie bój się reagować i szukać pomocy.