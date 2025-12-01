Wypadek w Nowej Wsi. Dwa auta rozbite, roztrzaskana kapliczka. Co się stało?

Dramat rozegrał się w poniedziałek (1 grudnia). O godzinie 13.55 służby otrzymały zgłoszenie o wypadku drogowym w miejscowości Nowa Wieś. Na miejsce natychmiast wysłano służby ratunkowe. – Podczas rozpoznania ustalono, że na skrzyżowaniu dróg powiatowych doszło do wypadku komunikacyjnego z udziałem dwóch samochodów osobowych. W wyniku zderzenia jedno z aut Seat Alhambra stoi poza obrysem drogi w przydrożnym polu, natomiast drugi pojazd Citroen C4 z uszkodzonym przodem znajduje się na kołach na jezdni – informuje mł. asp. Bartosz Górka ze Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Krotoszynie.

Łącznie pojazdami podróżowały dwie osoby, z czego jedna z nich samodzielnie opuściła uszkodzone środki transportu przed przybyciem Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej. W wyniku zdarzenia uszkodzona została przydrożna kapliczka. Jeden z samochodów ją roztrzaskał. Dwóch uczestników zdarzenia uskarżało się na dolegliwości bólowe i wymagało diagnostyki medycznej. W działania zaangażowano zastęp z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Krotoszynie, oraz po jednym zastępie z jednostki OSP Koźmin Wlkp. i Rozdrażew.

Śmiertelny wypadek karetki

Kilka dni wcześniej w woj. wielkopolskim doszło do ogromnej tragedii. W czwartek, 27 listopada na odcinku drogi wojewódzkiej nr 251 koło Ludwikowa wypadkowi uległa karetka pogotowia. W środku znajdowały się cztery osoby – dwóch ratowników i dwóch pacjentów. Z przyjętego zgłoszenia wynika, że pojazd najprawdopodobniej uderzył w drzewo.

Jedna osoba – kierowca karetki – została ranna w stanie ciężkim. Na miejsce wezwano lotnicze pogotowie ratunkowe. Jak podaje epoznan.pl, zmarła także 93-letnia pasażerka przewożona pojazdem. Policja pod nadzorem prokuratury wciąż ustala, co doprowadziło do tragedii.