Z polityka do więzienia. Były burmistrz Dariusz U. usłyszał wyrok za potworne czyny

Przestępcza lista byłego burmistrza jest długa. Jak ustalił Sąd Okręgowy w Poznaniu, Dariusz U. bił, krzyczał, wyzywał, szarpał, groził wywiezieniem do lasu oraz do Ukrainy, pozbawieniem środków finansowych. A wszystko to wobec bezbronnej i przerażonej swojej byłej żony i jej córki. Jakby tego było mało, mężczyzna nie oszczędził dziecka, ponieważ najpoważniejszy zarzut to pedofilia.

Zdaniem sądu Dariusz U. Skrzywdził swoją pasierbicę, wówczas 13-latkę. Miał się wobec niej dopuszczać tzw. innych czynności seksualnych - to zarzut za na przykład dotykanie w miejscach intymnych dzieci. Pierwszy wyrok - przed Sądem Rejonowym - zapadł w maju 2025 r. Były burmistrz został wtedy skazany na dwa lata i cztery miesiące więzienia bez zawieszenia. Dariusz U. odwołał się od wyroku, bo uważał, że oskarżenia są wynikiem mściwości byłej żony. Sąd drugiej instancji nie uwzględnił jego apelacji i utrzymał wyrok w mocy. Dodatkowo nałożył jeszcze dla Dariusza U. zakaz pracy z dziećmi.

Mężczyzna był burmistrzem Murowanej Gośliny od 2014 r. W styczniu 2023 r. poznański sąd skazał go za znieważanie funkcjonariusza CBA oraz naruszenie jego nietykalności cielesnej - wtedy burmistrz zrezygnował z pełnienia swojej funkcji. Od tamtego czasu jest też oskarżony za przestępstwa korupcyjne, bowiem Dariusza U. jest oskarżony o to, że w latach 2019-2021 pod stołem brał gotówkę w związku z pełnioną przez siebie funkcją. To jednak nie koniec.

Zdaniem śledczych miał też fałszować oświadczenia majątkowe czy że jako burmistrz przyznawał swoim podwładnym nagrody, które później musieli mu oddawać. Drugi proces byłego włodarza Murowanej Gośliny wciąż toczy się w poznańskim sądzie.