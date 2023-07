Zadźgał swoją matkę na śmierć i nie trafi do więzienia! Nagły zwrot akcji w sprawie Piotra K.

Do zbrodni doszło trzy lata temu w Drawsku pod Trzcianką (woj.wielkopolskie). 50-letni Piotr K. wszczął w domu awanturę. Krzyczał tak głośno na swoją żonę, że obudził nastoletnią córkę i schorowaną 85-letnią matkę. Mężczyzna zaczął bić kobiety, a ponieważ był pod wpływem alkoholu, bezbronne próbowały uciec z domu.

Najpierw udało się to żonie Piotra K., a potem córce. Niestety matka nie dała rady uciec przed swoim synem, który okazał się być oprawcą. Piotr K.chwycił dwa noże i dźgał matkę w głowę i brzuch. Gdy na miejsce przyjechała policja, dla 85-latki na pomoc było już za późno. Mężczyzna twierdził, że nie pamięta, co się stało. Miał we krwi ok. 2 promile alkoholu.

W tej sprawie właśnie zapadł wyrok. Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał, że mężczyzna jest sprawcą zabójstwa, ale dopuścił się tego czynu w stanie niepoczytalności. Oznacza to, że miał zniesioną zdolność do rozumienia swojego postępowania. Piotr K. trafi teraz do zamkniętej placówki leczniczej.

