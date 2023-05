Zapłakany Adaś biegał po torowisku. Wystarczyła chwila nieuwagi

Kilkuletni chłopiec gonił po torowisku za tramwajem. W środku była jego mama

W czwartek (25 maja) przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu ratownicy zauważyli biegnące po torowisku, płaczące dziecko. Ratownicy szybko dogonili chłopca i uspokoili. Chłopczyk przedstawił się jako Adaś. Kilkulatek wysiadł z tramwaju, ale jego mama pojechała dalej. Zdezorientowany chłopiec chciał go dogonić. Zapłakanego Adasia ratownicy zawieźli na policję. Po niespełna godzinie chłopiec był już pod opieką przestraszonej mamy. Poznańskie pogotowie ratunkowe pisze na Facebooku, że prawdopodobnie ich wcześniejsza interwencja w okolicy i chwilowe wstrzymanie ruchu tramwajowego doprowadziło do zamieszania, przez co malutki Adaś opuścił na chwilę mamę.