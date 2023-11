Zbysław C. pobity na śmierć w więzieniu? W sieci wrze po zabójstwie 5-letniego Maurycego

Zbysław C. płakał, padły zaskakujące słowa! Adwokat domniemanego zabójcy 5-latka mówi, co się stało

Sprawę dokładnie opisał portal epoznan.pl. Do redakcji zgłosił się czytelnik, który na Facebooku natknął się na informację o rzekomej śmierci 71-letniego Zbysława C. oskarżonego o zabójstwo 5-letniego Maurycego na poznańskim Łazarzu. Jak przekazał dziennikarzom, do posta został załączony także link, z którego mieliśmy się dowiedzieć, jak doszło do śmierci mężczyzny. Miało to być nagranie, które wykonał strażnik więzienny.

- Po wejściu w link podany w poście pojawia się fałszywa strona. Jest informacja, że ze względu na drastyczną treść video trzeba potwierdzić wiek logując się na FB. Oczywiście jest to fałszywa nakładka. Po zalogowaniu się w tym miejscu przestępcy uzyskują dostęp do naszego konta na FB. Później przejęte konta są wykorzystywane np. do różnego rodzaju oszustw - tłumaczy portalowi czujny czytelnik.

Policja wciąż ostrzega przed tego typu oszustwami. - Klikając w posty odsyłające do sensacyjnych informacji nigdy nie przekazuj swoich danych personalnych. Każdy kto prosi Cię o to, jest potencjalnym oszustem! Chce podszyć się pod Ciebie i na tym się wzbogacić! Korzystaj z wiarygodnych, znanych i sprawdzonych przez siebie źródeł informacji - apelowała niegdyś poznańska policja, cytowana przez epoznan.pl.