Tragiczny wypadek na DK 24 w Mechnaczu. Nie żyje jedna osoba!

Anna Kisiel
2025-09-08 9:14

W poniedziałek rano (8 września) na drodze krajowej nr 24 w miejscowości Mechnacz (gmina Kwilcz) doszło do zderzenia dwóch busów. Początkowo informowano o trzech osobach poszkodowanych, jednak policja potwierdziła, że jedna z nich zmarła. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana.

Autor: Anna Kisiel/Super Express
  • W poniedziałek, 8 września, około godziny 7:30 w Mechnaczu (gmina Kwilcz, woj. wielkopolskie) na drodze krajowej nr 24 doszło do zderzenia dwóch busów.
  • W wyniku wypadku jedna osoba zginęła na miejscu, a pozostałym rannym udzielono pomocy medycznej.
  • Droga krajowa nr 24 jest zablokowana, a policja ustala okoliczności wypadku, apelując o ostrożność. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin!

Do dramatycznego wypadku doszło w poniedziałek, 8 września, około godziny 7:30 na drodze krajowej nr 24 w miejscowości Mechnacz w gminie Kwilcz (woj. wielkopolskie). Jak wynika ze wstępnych ustaleń służb, zderzyły się dwa busy jadące w przeciwnych kierunkach.

Pierwsze informacje przekazywane przez policję mówiły o trzech osobach poszkodowanych. Ratownicy medyczni, którzy natychmiast pojawili się na miejscu, udzielili rannym pomocy. Niestety po kilkudziesięciu minutach potwierdzono, że jedna z osób podróżujących jednym z pojazdów dostawczych zginęła na miejscu. To tragicznie zmieniło bilans porannego zdarzenia.

Na miejscu pracują policjanci, straż pożarna i służby medyczne. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie zabezpieczyli teren i rozpoczęli działania zmierzające do ustalenia dokładnych okoliczności wypadku. Śledczy będą badać m.in. prędkość, z jaką poruszały się pojazdy, stan techniczny busów oraz to, czy kierowcy byli trzeźwi.

Droga krajowa nr 24 w miejscu zdarzenia została całkowicie zablokowana. Policja informuje, że utrudnienia mogą potrwać nawet około trzech godzin. Wyznaczone zostały objazdy, jednak kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ tworzą się korki.

Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowywanie prędkości do warunków na drodze oraz unikanie ryzykownych manewrów.

Okoliczności wypadku będą szczegółowo wyjaśniane pod nadzorem prokuratora.

Dzieciobójstwo czy wypadek? Magdalena W. wkrótce usłyszy wyrok
WYPADEK WIELKOPOLSKA