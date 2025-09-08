Tragiczny wypadek na DK 24 w Mechnaczu. Nie żyje jedna osoba!

W poniedziałek, 8 września, około godziny 7:30 w Mechnaczu (gmina Kwilcz, woj. wielkopolskie) na drodze krajowej nr 24 doszło do zderzenia dwóch busów.

W wyniku wypadku jedna osoba zginęła na miejscu, a pozostałym rannym udzielono pomocy medycznej.

Droga krajowa nr 24 jest zablokowana, a policja ustala okoliczności wypadku, apelując o ostrożność. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin!

Do dramatycznego wypadku doszło w poniedziałek, 8 września, około godziny 7:30 na drodze krajowej nr 24 w miejscowości Mechnacz w gminie Kwilcz (woj. wielkopolskie). Jak wynika ze wstępnych ustaleń służb, zderzyły się dwa busy jadące w przeciwnych kierunkach.

Pierwsze informacje przekazywane przez policję mówiły o trzech osobach poszkodowanych. Ratownicy medyczni, którzy natychmiast pojawili się na miejscu, udzielili rannym pomocy. Niestety po kilkudziesięciu minutach potwierdzono, że jedna z osób podróżujących jednym z pojazdów dostawczych zginęła na miejscu. To tragicznie zmieniło bilans porannego zdarzenia.

Na miejscu pracują policjanci, straż pożarna i służby medyczne. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie zabezpieczyli teren i rozpoczęli działania zmierzające do ustalenia dokładnych okoliczności wypadku. Śledczy będą badać m.in. prędkość, z jaką poruszały się pojazdy, stan techniczny busów oraz to, czy kierowcy byli trzeźwi.

Droga krajowa nr 24 w miejscu zdarzenia została całkowicie zablokowana. Policja informuje, że utrudnienia mogą potrwać nawet około trzech godzin. Wyznaczone zostały objazdy, jednak kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ tworzą się korki.

Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowywanie prędkości do warunków na drodze oraz unikanie ryzykownych manewrów.

Okoliczności wypadku będą szczegółowo wyjaśniane pod nadzorem prokuratora.