Zlecił zabójstwo, dopadli go w Holandii! Ukrywał się jak w filmie gangsterskim

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-11-19 13:33

Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Poznaniu zatrzymali 48-latka z Konina, poszukiwanego pięcioma listami gończymi, w tym trzema europejskimi nakazami aresztowania. Mężczyzna ukrywał się w Holandii, unikając kary m.in. za zlecenie zabójstwa, udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami — podaje Wielkopolska Policja.

Opole. Pobicie i rozbój na 34-latku. Sześciu Romów zatrzymanych

i

Autor: Grand Warszawski/Getty Images/ Getty Images Policja w Opolu zatrzymała sześciu mężczyzn pochodzenia romskiego, którzy pobili 34-latka, dokonując na nim rozboju. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 2 listopada, na ul. Krakowskiej w godzinach wieczornych, zdj. ilustracyjne
Super Express Google News

Lata ucieczki i wielkie listy gończe

48-latek z Konina był poszukiwany od dawna. Jak informuje Wielkopolska Policja, mężczyzna po uprawomocnieniu się wyroków skazujących go na łączną karę kilkunastu lat więzienia za przestępstwa kryminalne, w tym zlecenie zabójstwa, wyjechał za granicę, by uniknąć odpowiedzialności. W jego przypadku wydano łącznie pięć listów gończych, w tym trzy europejskie nakazy aresztowania (ENA).

Dzięki współpracy policji różnych krajów w ramach sieci ENFAST poszukiwani przestępcy nie mogą spać spokojnie — informuje policja.

Działania w sprawie mężczyzny rozpoczęły się w kwietniu 2019 roku. Funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Poznaniu ustalili miejsce jego pobytu w Holandii, a 31 maja holenderska policja zatrzymała 48-latka.

— Mężczyzna nie próbował uciekać i nie stawiał oporu przy zatrzymaniu — podaje Wielkopolska Policja. Po dopełnieniu formalności przez holenderski sąd, 7 listopada zatrzymany został przekazany polskim służbom i trafił do zakładu karnego w Warszawie.

Polecany artykuł:

Natalia z Gortatowa pomogła złapać swojego zabójcę. Ważna decyzja w sprawie

Sieć ENFAST w akcji

ENFAST to europejska sieć współpracy policji, działająca na terenie UE od kilkunastu lat. Jej zadaniem jest lokalizowanie i zatrzymywanie najbardziej niebezpiecznych przestępców poszukiwanych europejskimi nakazami aresztowania. Polscy funkcjonariusze współpracują w niej na co dzień z EUROPOL-em, INTERPOL-em oraz krajami partnerskimi spoza UE.

Polskie przedstawicielstwo ENFAST mieści się w Wydziale Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Dzięki tej współpracy wielu groźnych przestępców nie może dłużej ukrywać się za granicą — jak w przypadku zatrzymanego 48-latka z Konina.

Lubelskie. Zatrzymanie nietrzeźwej kierowczyni
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WIELKOPOLSKA POLICJA
POLICJA WIELKOPOLSKA