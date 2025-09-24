Złodzieje ukradli... budkę z lodami! Zrozpaczeni właściciele apelują o pomoc

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
Grzegorz Kluczyński
Konsultacja: Grzegorz Kluczyński
2025-09-24 12:34

Złodzieje nie oszczędzają nawet... lodów. W Skórzewie pod Poznaniem, w nocy z 17 na 18 września, ktoś ukradł budkę z lodami. Właściciele apelują o pomoc w odzyskaniu przyczepy. Szczegóły w artykule.

Super Express Google News

Ukradli budkę z lodami

Do kradzieży doszło w nocy z 17 na 18 września około godz. 3.45. Budka stała w okolicach kaplicy, przy ul. Kozierowskiego w Skórzewie. Właściciele z Manufaktury Lodów Naturalnych apelują o pomoc w odnalezieniu przyczepy i schwytaniu złodziei.

"Jeśli widzieliście coś podejrzanego albo macie dostęp do monitoringu z tej okolicy, bardzo prosimy o kontakt"

- napisali w mediach społecznościowych.

Polecany artykuł:

Pędziła BMW prawie 250 km/h! W wypadku zginął 17-latek. Agata usłyszała ostatec…

Na nagraniu widać samochód ze skradzioną budką

Na efekt nie trzeba było długo czekać, odnaleziono nagranie z prywatnej posesji, na którym widać samochód przejeżdżający ze skradzioną budką. Właściciele firmy z lodami informują, że wiedzą już, że samochód poruszał się po okolicy jeszcze przed kradzieżą, bez przyczepy.

"Dlatego prosimy o wszelkie nagrania i informacje zarówno sprzed, jak i po zabraniu przyczepy – każda wskazówka może pomóc"

- apelują przedstawiciele firmy Manufaktura Lodów Naturalnych.

Wszelkie informacje można kierować pod nr telefonu 881 530 580.

Ukradli budkę z lodami
5 zdjęć
Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa?
Pytanie 1 z 12
Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem?
Legendarne lody w Krościenku nad Dunajcem
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KRADZIEŻ
LODY
ZŁODZIEJE