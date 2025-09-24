Złodzieje ukradli... budkę z lodami! Zrozpaczeni właściciele apelują o pomoc

Ukradli budkę z lodami

Do kradzieży doszło w nocy z 17 na 18 września około godz. 3.45. Budka stała w okolicach kaplicy, przy ul. Kozierowskiego w Skórzewie. Właściciele z Manufaktury Lodów Naturalnych apelują o pomoc w odnalezieniu przyczepy i schwytaniu złodziei.

"Jeśli widzieliście coś podejrzanego albo macie dostęp do monitoringu z tej okolicy, bardzo prosimy o kontakt"

- napisali w mediach społecznościowych.

Na nagraniu widać samochód ze skradzioną budką

Na efekt nie trzeba było długo czekać, odnaleziono nagranie z prywatnej posesji, na którym widać samochód przejeżdżający ze skradzioną budką. Właściciele firmy z lodami informują, że wiedzą już, że samochód poruszał się po okolicy jeszcze przed kradzieżą, bez przyczepy.

"Dlatego prosimy o wszelkie nagrania i informacje zarówno sprzed, jak i po zabraniu przyczepy – każda wskazówka może pomóc"

- apelują przedstawiciele firmy Manufaktura Lodów Naturalnych.

Wszelkie informacje można kierować pod nr telefonu 881 530 580.

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie