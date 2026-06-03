Zniknęły 22 walizki pełne pamiątek i dokumentów. Koszmar uczniów podczas wycieczki do Rzymu

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-06-03 15:19

Miał być niezapomniany wyjazd do słonecznych Włoch, a skończyło się ogromnym stresem i stratami. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 w Gnieźnie podczas pobytu w Rzymie zostali okradzeni. Z autokaru zniknęły aż 22 walizki. Jak relacjonuje dyrektor szkoły, do kradzieży doszło w biały dzień i do dziś nie wiadomo, w którym dokładnie momencie złodzieje uderzyli.

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Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Głównym obiektem jest szara walizka podróżna, z widoczną fakturą na powierzchni, leżąca na metalowym wózku. Ręka osoby w jasnoszarej koszuli spoczywa na górze walizki, blisko jej rączki. Z przodu walizki znajdują się dwa metalowe suwaki i czarne elementy ozdobne. W tle widać zamazane sylwetki ludzi oraz fragmenty innych walizek, w tym jednej w kolorze bordowym.

Do zdarzenia doszło 28 maja podczas szkolnej wycieczki do Włoch. O sprawie poinformował „Fakt”, który rozmawiał z dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 8 w Gnieźnie Markiem Machińskim.

Jak podkreślił dyrektor, wyjazd był organizowany przez profesjonalne biuro podróży, a uczniowie mieli wrócić do Polski dzień później. Niestety, jeszcze przed zakończeniem wycieczki doszło do zuchwałej kradzieży.

29 maja uczniowie mieli wrócić do kraju. I tak się stało. Ale dzień wcześniej, 28 maja, w samym Rzymie okradziono ich autokar. Nawet dokładnie nie wiadomo, kiedy i w którym momencie to się stało. To był biały dzień, między 14.30 a 20. W pojeździe cały czas było dwóch kierowców – powiedział w rozmowie z „Faktem” Marek Machiński.

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Złodzieje dostali się do tzw. plecaka autokaru, czyli dodatkowego bagażnika znajdującego się z tyłu pojazdu. Ich łupem padły 22 walizki należące do 19 uczniów, nauczycielki oraz pilota wycieczki.

W skradzionych bagażach znajdowały się ubrania, kosmetyki, pamiątki, sprzęt należący do dzieci, a także gotówka. Co gorsza, wraz z dwiema walizkami zniknęły również paszporty dwojga uczniów.

Sprawa od razu została zgłoszona policji, kontaktowaliśmy się też z ambasadą RP w Rzymie, bo okazało się, że dwoje uczniów miało ze sobą podwójne dokumenty i razem z dwiema walizkami zniknęły też paszporty – relacjonował dyrektor szkoły.

Mimo trudnej sytuacji uczniowie i opiekunowie wykazali się dużą solidarnością. Dzieci pożyczały sobie ubrania i niezbędne rzeczy, a brakujące przedmioty kupowali opiekunowie.

Dyrektor szkoły podkreśla również postawę rodziców, którzy ze zrozumieniem przyjęli informacje o kradzieży.

Nie spotkaliśmy się nawet ze słowem krytyki, wszyscy zdają sobie sprawę, że to jest zdarzenie losowe, nikt nie ma do nikogo pretensji – zaznaczył.

Jak przyznaje, skala zdarzenia była ogromnym zaskoczeniem. Choć szanse na odzyskanie bagaży są niewielkie, szkoła liczy na uzyskanie odszkodowania z ubezpieczenia. Najważniejsze jednak, jak podkreślają opiekunowie, że wszyscy uczniowie bezpiecznie wrócili do domów.

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