- Lotnisko Warszawa-Radom może obsłużyć do 3 milionów pasażerów rocznie, a po ewentualnej rozbudowie nawet 6 milionów. Pas startowy ma długość 2500 metrów, co oznacza, że port jest gotowy na przyjęcie najbardziej popularnych i najczęściej używanych typów samolotów (m. in. Airbus A320 i Boeing 737). Otaczająca terminal płyta postojowa pomieści równocześnie nawet do 11 statków powietrznych - piszą na swojej stronie zarządzający radomskim portem.