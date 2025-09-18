10 tys. dolarów za osobę. Zatrzymano ukraińskich maszynistów

Funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Medyce, działając wspólnie z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie i pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, rozbili kanał przerzutowy, którym do Polski przedostawali się obywatele Ukrainy.

Śledczy ustalili, że w proceder zaangażowani byli maszyniści kolei ukraińskich. Ukrywali młodych mężczyzn w lokomotywach pociągów międzynarodowych kursujących z Ukrainy do Przemyśla. Według ustaleń, za każdą osobę, którą nielegalnie przewieziono przez granicę, organizatorzy pobierali co najmniej 10 tysięcy dolarów.

Dwóch zatrzymanych maszynistów usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz organizowania nielegalnych przekroczeń granicy. Mężczyźni nie przyznali się do winy. Prokuratura skieruje wobec nich akt oskarżenia.

Zatrzymani cudzoziemcy

W toku działań zatrzymano także dwóch obywateli Ukrainy, którzy dostali się do Polski z wykorzystaniem tego kanału. Odpowiedzą za przekroczenie granicy wbrew przepisom przy użyciu podstępu i we współdziałaniu z innymi osobami. Przyznali się do winy i wyjaśnili, że chcieli uniknąć obowiązkowej służby wojskowej w swoim kraju.

Straż Graniczna podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wyklucza dalszych zatrzymań.