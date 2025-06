17-latek miał listę osób, które muszą zginąć. Pochwalał islam!

To, co 26 czerwca opublikował Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu - Andrzej Dubiel mrozi krew w żyłach. Na terenie Podkarpacia zatrzyma no 17-latka, który podejrzewany jest o najgorsze czyny. Młody mężczyzna miał być zafascynowany najgorszym i najbardziej radykalnym odłamem Państwa Islamskiego.

- Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu nadzoruje śledztwo prowadzone przeciwko 17-letniemu mieszkańcowi woj. podkarpackiego, któremu przedstawiono zarzut dotyczący przygotowania do udziału w masowym zamachu skierowanym przeciwko grupie ludności podjętym w celu wykonania lub wsparcia polityki Państwa Islamskiego i organizacji radykalnych dżihadystów Państwa Islamskiego ISIS oraz publicznego – za pośrednictwem sieci – nawoływania do popełnienia występków przeciwko życiu i zdrowiu oraz zbrodni, a także nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych - wymieniał prokurator.

- Według ustaleń śledczych młody mężczyzna uzyskiwał, zbierał i przechowywał informacje, instrukcje, oraz artykuły na temat broni, materiałów wybuchowych, substancji zapalających i trujących, konstrukcji, sposobu działania i wyposażania bomb oraz metod tworzenia, umieszczania i detonowania ładunków wybuchowych, posiadał artykuły i informacje pochwalające i propagujące dżihad, Państwo Islamskie i akcje zbrojne islamistów, a jednocześnie posiadał notatki i zapiski wskazujące na osoby, które trzeba zabić, za pomocą jakiej broni, oraz w jaki sposób dokonać zamachu na jedną ze szkół na terenie województwa podkarpackiego - czytamy w komunikacie prokuratury. Co gorsza 17-latek w ogóle nie krył się ze swoim zamiarem i potwierdził wstrząsające ustalenia śledczych.

- Przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do publicznego nawoływania do popełnienia przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Zanegował natomiast swoje sprawstwo w zakresie czynienia przygotowań do udziału w zamachu - przekazała prokurator Andrzej Dubiel.

Sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Za zarzucane przestępstwa Sąd będzie mógł wymierzyć podejrzanemu karę od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.