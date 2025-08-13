Policjanci z Wydziału Kryminalnego KMP we Wrocławiu, przy wsparciu ABW i CBZC, zatrzymali dwóch 17-letnich obywateli Ukrainy.

Według ustaleń śledczych nastolatkowie umieszczali na budynkach i pomnikach flagi banderowskie oraz hasła propagujące ideologię nazistowską i wychwalające Stepana Banderę.

Działania te miały miejsce we Wrocławiu, Warszawie oraz w miejscowości Domostaw.

W Domostawie jeden z 17-latków znieważył pomnik Rzezi Wołyńskiej, malując banderowską flagę i napis „Chwała UPA” w języku ukraińskim.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, przy wsparciu funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, zatrzymali dwóch 17-letnich obywateli Ukrainy. Śledczy ustalili, że nastolatkowie umieszczali na elewacjach budynków oraz pomnikach flagi banderowskie i hasła propagujące ideologię nazistowską, a także wychwalające postać Stepana Bandery. - Działania te miały miejsce na terenie Wrocławia, Warszawy a także w miejscowości Domostaw – tam ostatni malunek banderowski wykonał jeden z 17-latków i znieważył tym samym pomnik Rzezi Wołyńskiej - informuje podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Działania prowadzone były w ramach postępowania nadzorowanego przez Prokuraturę Krajową. Jak podkreśla policja, dzięki ścisłej współpracy służb udało się przerwać działania o charakterze propagandowym, które godziły zarówno w pamięć historyczną, jak i w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

O zatrzymaniu jednego, a nie dwóch Ukraińców poinformowali Tomasz Siemoniak oraz Jacek Dobrzyński. - ABW i Policja zatrzymały 17-letniego obywatela Ukrainy, który na zlecenie obcych służb przeprowadzał dewastacje pomników ofiar UPA (w tym pomnika w Domostawie) oraz gmachów publicznych poprzez antypolskie napisy. Działania te służyły wzniecaniu napięć między Polakami i Ukraińcami - napisał koordynator służb specjalnych.

- Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego razem z policjantami prowadzili wspólne działania, które doprowadziły do zatrzymania 17-letniego Ukraińca. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że umieszczał on na budynkach i pomnikach flagi banderowskie oraz hasła propagujące ideologię nazistowską. Swoich czynów dokonywał na terenie Wrocławia, Warszawy oraz w miejscowości Domostaw gdzie w ubiegłym tygodniu 17-latek znieważył pomnik Rzezi Wołyńskiej malując na nim banderowską flagę oraz napis „Chwała UPA” w języku ukraińskim. Obecnie z zatrzymanym prowadzone są czynności procesowe - napisał Rzecznik Prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych.