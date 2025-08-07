Zdewastowano pomnik ofiar Rzezi Wołyńskiej w Domostawie. "To cios w polską pamięć". Policja szuka sprawców

Jacek Chlewicki
2025-08-07 14:31

W miejscowości Domostawa na Podkarpaciu zniszczono pomnik upamiętniający ofiary Rzezi Wołyńskiej. - To nie jest zwykły wandalizm. To świadomy cios wymierzony w polską pamięć, tożsamość i godność - komentują członkowie klubu lubelskiej Konfederacji.

Zdewastowano pomnik ofiar Rzezi Wołyńskiej w Domostawie. To cios w polską pamięć

Autor: Beata Olejarka/Super Express; Facebook/Klub Konfederacji Lublin
  • Zdewastowano pomnik ofiar Rzezi Wołyńskiej – oblany farbą i pokryty napisami.
  • Klub Konfederacji Lublin: to nie wandalizm, lecz świadomy atak na polską pamięć i tożsamość.
  • Narodowcy domagają się ujawnienia i surowego ukarania sprawców.
  • Funkcjonariusze z KPP Nisko ustalają okoliczności i sprawców zdarzenia.
  • Upamiętnia ponad 100 tys. Polaków zamordowanych przez OUN-UPA w latach 1943–1945.

Zniszczeniu uległ monument poświęcony ofiarom ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA na Polakach mieszkających na Wołyniu. Zdjęcia ukazujące skutki aktu wandalizmu opublikował w internecie Klub Konfederacji Lublin - W Domostawie doszło do aktu barbarzyństwa- zniszczono pomnik poświęcony Ofiarom Rzezi Wołyńskiej. To nie jest zwykły wandalizm. To świadomy cios wymierzony w polską pamięć, tożsamość i godność. To atak na prawdę historyczną, na pamięć o tysiącach bestialsko zamordowanych Polakach - kobietach, dzieciach, starcach - napisał Klub Konfederacji Lublin.

Członkowie klubu żądają natychmiastowego ustalenia sprawców, "ich publicznego wskazania" oraz "surowego ukarania - bez taryfy ulgowej!". - To nie tylko zniszczony pomnik. To cios wymierzony w godność Narodu, który zna prawdę i nie boi się jej głosić. To prowokacja, która miała nas obrazić, upokorzyć, zmusić do milczenia. NIE MA ZGODY NA PROFANACJĘ NARODOWEJ PAMIĘCI! - czytamy na fanpage'u Klubu Konfederacji Lublin.

Policja szuka sprawców

- Dzisiaj otrzymaliśmy informacje dotyczącą zniszczenia mienia przy pomniku w miejscowości Domostawa. Okazało się, że pomnik został pomalowany farbą. Zostały naniesione tam napisy. W tym momencie policjanci prowadzą szereg różnego rodzaju czynności zmierzających do ustalenia dokładnych okoliczności w jakich doszło do tego zdarzenia - przekazała nam podkomisarz Katarzyna Pracało z KPP Nisko.

Pomnik „Rzeź Wołyńska” w Domostawie

Pomnik poświęcony ofiarom Rzezi Wołyńskiej stanowi wyraz pamięci o Polakach bestialsko zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA w latach 1943–1945. Upamiętnia tragedię tysięcy niewinnych ludzi — kobiet, dzieci i starców — którzy zginęli tylko dlatego, że byli Polakami. Łącznie od lutego 1943 r. do wiosny 1945 r. na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło ponad 100 tys. Polaków. Autorem pomnika jest Andrzej Pityński. Odsłonięto go w lipcu 2024 roku.

