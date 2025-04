Afera na rezurekcji. Ksiądz odmówił strażakom udzielenia komunii świętej

Spis treści

Strażacy z Tarnawy Górnej, którzy w niedzielę wielkanocną, 20 kwietnia, uczestniczyli w mszy rezurekcyjnej, mieli nie otrzymać komunii. Przyczyna odmowy okazała się banalna. Zamiast klęcząc, strażacy przystąpili do sakramentu w pozycji stojącej.

Druhowie opublikowali w tej sprawie komunikat.

„Od blisko 9 lat, nie spodziewaliśmy się, że będziemy zobowiązani do wyjaśnienia przykrej sytuacji, która spotkała nas dziś podczas Mszy Świętej Rezurekcyjnej”

– czytamy we wstępie oświadczenia opublikowanego w mediach społecznościowych.

Jak przekazali strażacy z OSP Tarnawa Górna, duchowny sprawujący mszę stwierdził, że "postawa stojąca to brak szacunku wobec Boga".

Zapewnili też, że hasła "Bóg, Honor, Ojczyzna" oraz "Bogu na Chwałę, Ludziom na Ratunek" przyświecają im na co dzień.

"Każdego dnia jako strażacy, kierujemy się domeną - „Bóg Honor Ojczyzna” oraz „Bogu na Chwałę Ludziom na Ratunek”, jesteśmy gotowi pomagać i służyć drugiemu człowiekowi, narażając swoje zdrowie oraz niekiedy życie w obronie życia drugiego człowieka oraz w obronie mienia ludzkiego. W czasie Eucharystii strażacy w mundurach, zgodnie z obowiązującym ceremoniałem służb mundurowych oraz zachowując należny szacunek wobec Najświętszego Sakramentu, przystąpili do Komunii Świętej w postawie stojącej. Niestety, kapłan celebrujący liturgię odmówił udzielenia nam Komunii, uzasadniając to słowami, iż „postawa stojąca to brak szacunku wobec Boga” a także „to nie jest prawo Boże, tylko ludzkie”"