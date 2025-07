Awantura w Łańcucie zakończona nożem! 18-latek zaatakował 31-latka

Do zdarzenia doszło w czwartek (10 lipca), w rejonie jednego z osiedli w Łańcucie (woj. podkarpackie). Ludzie którzy przebywali w miejscu zdarzenia zgłaszali, że mężczyzna jest natarczywy, pijany i „niegrzeczny” wobec innych osób.

Przed godz. 22 policjanci otrzymali zgłoszenie o nietrzeźwym mężczyźnie, który miał zaczepiać innych przechodniów. Z przekazanych informacji wynikało także, że napastnik został zraniony nożem i stracił przytomność.

- przekazał podkom. Wojciech Gruca, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie.

Łańcut. 18-latek z nożem zaatakował zaczepiającego przechodnia

Na miejsce natychmiast udał się policyjny patrol i służby ratunkowe, które udzieliły pomocy poszkodowanemu. - Rannym mężczyzną okazał się 31-letni mieszkaniec Lublina, który od pewnego czasu mieszkał na jednym z łańcuckich osiedli – dodał rzecznik KPP Łańcut.

Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna zaczepił grupę młodych osób, wśród której był 18-letni mieszkaniec Łańcuta. Między 31-latkiem, a 18-latkiem doszło do szarpaniny. W jej trakcie 18-latek wyciągnął nóż i ugodził nim 31-latka.

Areszt dla nożownika z Łańcuta. Grozi mu do 20 lat więzienia

Ranny w brzuch mężczyzna trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację ratującą życie. Od 31-latka została także pobrana krew do badań na zwartość alkoholu i środków odurzających. W chwili zdarzenia 18-letni mieszkaniec Łańcuta był trzeźwy. Mężczyzna został zatrzymany. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Łańcucie sąd zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt. Teraz może mu grozić kara pozbawienia wolności od lat 3 do 20.

Źródło: KPP w Łańcucie

