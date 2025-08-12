Uczył się latać i zderzył się z dronem! Dramat na Podkarpaciu

Beata Olejarka
Beata Olejarka
2025-08-12 16:23

Tarnobrzeskie Stowarzyszenie "Chrońmy Zwierzęta" Schronisko u Machowiaków w ostatnich dniach miało pod opieką młodego bociana, który trafił do lecznice ze złamanym skrzydłem. Młody ptak uczący się latać, zderzył się z dronem latającym nad Jeziorem Tarnobrzeskiem.

Podkarpackie: Bocian zderzył się z dronem!

Tarnobrzeskie Stowarzyszenie „Chrońmy Zwierzęta” Schronisko u Machowiaków 11 sierpnia 2025 roku opublikowało w mediach społecznościowych poruszający post o ptaku ze złamanym skrzydłem. - Kolejny bocian, który wczoraj podczas lotu nad Jeziorem Tarnobrzeskim zderzył się z dronem. Uratowany przez utonięciem przez pana, który był świadkiem zdarzenia, trafił do naszego schroniska. Trzymajcie kciuki, może uda się nam go uratować - czytamy.

Adepci dronów, którzy latają w pobliżu bocianich gniazd to nie nowość. Nowością - niestety - nie są również ranne ptaki, które spotkały na swojej drodze latające kamery i aparaty. Podlotek z Tarnobrzega ma bardzo poważnie uszkodzone skrzydło. Najprawdopodobniej to wykluczy go z odlotu do ciepłych krajów, które bociany niebawem będą planować.

- Bocian wczoraj został odwieziony do Stowarzyszenia w Kozubszczyźnie pod Lublinem „Szansa dla bociana” tam miał trafić od razu na stół operacyjny, bo ma poważne złamanie skrzydła - przekazała opiekunka zwierząt z Tarnobrzeskiego Stowarzyszenia "Chrońmy Zwierzęta" Schronisko u Machowiaków.

Jak dalej potoczą się losy młodego bociana - nie wiadomo. Na razie czeka go długa rehabilitacja i zapewne powrót do zdrowia. Ten nie będzie szybki i najprawdopodobniej - niestety - odbierze mu szansę na normalne funkcjonowanie w najbliższych miesiącach.

Latanie dronem. Należy zachować ostrożność!

Bezzałogowe statki powietrzne (UAV), często nazywane dronami, stanowią nie tylko obiekt marzeń lubiących „zdjęcia z lotu ptaka”, ale i  są przyczyną różnych powietrznych kolizji z prawdziwymi ptakami. Latanie dronem może być świetną zabawą i pasją, ale wymaga też odpowiedzialności. Wiele ptaków, szczególnie w okresie lęgowym, traktuje drony jak intruzów i może próbować atakować, co grozi zarówno im, jak i urządzeniu.

Z kolei zbyt bliski lot w pobliżu gniazd lub kolonii lęgowych może spowodować, że ptaki porzucą młode. Dlatego zawsze należy zachować bezpieczną odległość, unikać latania w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz sprawdzać lokalne przepisy. Szacunek dla przyrody to podstawa - dron powinien być gościem, a nie zagrożeniem w ptasim świecie.

Polecany artykuł:

Od 2 dolarów do imperium. Niezwykła droga Henryka Koszałki z Bieszczadów. Do US…
Super Express Google News
Henryk Koszałka, milioner, któremu spełnił się "american dream"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BOCIANY W POLSCE
WYPADEK PODKARPACKIE