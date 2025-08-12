Uczył się latać i zderzył się z dronem! Dramat na Podkarpaciu

Podkarpackie: Bocian zderzył się z dronem!

Tarnobrzeskie Stowarzyszenie „Chrońmy Zwierzęta” Schronisko u Machowiaków 11 sierpnia 2025 roku opublikowało w mediach społecznościowych poruszający post o ptaku ze złamanym skrzydłem. - Kolejny bocian, który wczoraj podczas lotu nad Jeziorem Tarnobrzeskim zderzył się z dronem. Uratowany przez utonięciem przez pana, który był świadkiem zdarzenia, trafił do naszego schroniska. Trzymajcie kciuki, może uda się nam go uratować - czytamy.

Adepci dronów, którzy latają w pobliżu bocianich gniazd to nie nowość. Nowością - niestety - nie są również ranne ptaki, które spotkały na swojej drodze latające kamery i aparaty. Podlotek z Tarnobrzega ma bardzo poważnie uszkodzone skrzydło. Najprawdopodobniej to wykluczy go z odlotu do ciepłych krajów, które bociany niebawem będą planować.

- Bocian wczoraj został odwieziony do Stowarzyszenia w Kozubszczyźnie pod Lublinem „Szansa dla bociana” tam miał trafić od razu na stół operacyjny, bo ma poważne złamanie skrzydła - przekazała opiekunka zwierząt z Tarnobrzeskiego Stowarzyszenia "Chrońmy Zwierzęta" Schronisko u Machowiaków.

Jak dalej potoczą się losy młodego bociana - nie wiadomo. Na razie czeka go długa rehabilitacja i zapewne powrót do zdrowia. Ten nie będzie szybki i najprawdopodobniej - niestety - odbierze mu szansę na normalne funkcjonowanie w najbliższych miesiącach.

Latanie dronem. Należy zachować ostrożność!

Bezzałogowe statki powietrzne (UAV), często nazywane dronami, stanowią nie tylko obiekt marzeń lubiących „zdjęcia z lotu ptaka”, ale i są przyczyną różnych powietrznych kolizji z prawdziwymi ptakami. Latanie dronem może być świetną zabawą i pasją, ale wymaga też odpowiedzialności. Wiele ptaków, szczególnie w okresie lęgowym, traktuje drony jak intruzów i może próbować atakować, co grozi zarówno im, jak i urządzeniu.

Z kolei zbyt bliski lot w pobliżu gniazd lub kolonii lęgowych może spowodować, że ptaki porzucą młode. Dlatego zawsze należy zachować bezpieczną odległość, unikać latania w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz sprawdzać lokalne przepisy. Szacunek dla przyrody to podstawa - dron powinien być gościem, a nie zagrożeniem w ptasim świecie.