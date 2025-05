Bociany mieszkające na ziemi? Niemożliwe! A jednak w tym miejscu to norma. Sensacja na Podkarpaciu

Podkarpackie. Azyl dla niepełnosprawnych bocianów

W przemyskiej Fundacji Ada (woj. podkarpackie) co roku przebywa od kilkudziesięciu do kilkuset bocianów przez cały rok. To zazwyczaj ptaki, do których ktoś strzelał z wiatrówki i nie mogą już latać. Na zawsze zamieszkały w ośrodku.

Pracownicy Fundacji postanowili im dać możliwość wychowywania młodych i zbudowali niepełnosprawnym bocianom gniazda na ziemi, gdzie ptaki będą wychowywać swoje pisklęta. Gniazda te są dla boćków alternatywą i szansą na normalne życie. Nie odlatują na zimę, a zostają w Przemyślu. Tam dobierają się w pary i tworzą nowe bocianie rodziny.

Ich pisklęta są całkowicie sprawne, chociaż wychowywane w naziemnych gniazdach. Ośrodek pomaga bocianom w nauce latania, podnosząc platformę, z której skaczą. Dzieci niepełnosprawnych ptaków uczą się latać i w sierpniu samodzielnie mogą polecieć do ciepłych krajów. Do Polski wrócą za rok. Obecnie bociany mieszkają w naziemnych gniazdach, kilka par wysiaduje jajka.

