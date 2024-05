Dzień Matki na cmentarzu. Od tego widoku łzy same cisną się do oczu

Boże Ciało czyli uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to coroczna wielka uroczystość dla wiernych. W większości miast i wiosek odbywają się procesje do ołtarzy, które wcześniej przygotowują i dekorują mieszkańcy. Ołtarzy jest cztery - co one symbolizują? Mówi się o czterech Ewangeliach oraz o czterech stronach świata, do których ma dotrzeć słowo Boże. Ołtarze przybierane są obrazami, kwiatami i ziołami.

Boże Ciało 2024 w Rzeszowie. Procesje, utrudnienia

W czwartek 30 maja jak co roku przez centrum Rzeszowa przejdzie uroczysta procesja. Jak informuje diecezja rzeszowska uroczystości rozpoczną się o godz. 9.00 mszą na Placu Farnym w Rzeszowie. Po Eucharystii procesja przejdzie ulicami:

3 maja,

Zamkową,

Lisa-Kuli,

Cieplińskiego

i Sokoła.

Zakończenie procesji przy Bazylice OO. Bernardynów.

Boże Ciało. Wzmożone działania policji na Podkarpaciu

Jak informują podkarpaccy policjanci, w związku z uroczystościami Bożego Ciała częściowo zostaną zamknięte niektóre ulice podkarpackich miejscowości.

- Przypominamy, że należy się liczyć z chwilowymi utrudnieniami w ruchu drogowym. Apelujemy do kierowców i pieszych o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do poleceń kierujących ruchem - podaje podkarpacka policja.

