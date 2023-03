Dramat w budynku NFZ w Rzeszowie. Mężczyzna zmarł w kolejce

11-latek poszedł z tatą do lasu i się zgubił. Ojciec miał ponad 3 promile

W poniedziałek (20 marca 2023) w budynku Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) przy ulicy Zamkowej w Rzeszowie doszło do dramatu. Starszy mężczyzna czekał w kolejce "do okienka". Kiedy do niego podszedł, osunął się na ziemię! Pomimo podjętej reanimacji, mężczyzna zmarł.

Rzeszów: Śmierć mężczyzny w budynku NFZ

Mężczyzna zasłabł, została mu natychmiastowo udzielona pomoc przez personel placówki. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia ratunkowego. Ratownicy kontynuowali reanimację mężczyzny. Niestety, pomimo wysiłków życia 90-latka nie udało się uratować.

- Mimo natychmiast podjętych działań nie udało się przywrócić funkcji życiowych u mężczyzny - potwierdza Magdalena Żuk w rozmowie z portalem Nowiny24.pl.

Na miejscu pracowali policjanci, poinformowano Prokuraturę Rejonową dla miasta Rzeszów, jednak w związku z tym, że śmierć nastąpiła w miejscu publicznym, prokurator odstąpił od dalszych czynności.

