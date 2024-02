Dramat w Rzeszowie. Chłopca na hulajnodze potrącił miejski autobus!

Podkarpackie. W Rzeszowie chłopiec został potrącony przez autobus miejski

W środowy poranek w Rzeszowie rozegrał się dramat. Na przejeździe dla rowerów na ul. Błogosławionej Karoliny 14-letni chłopiec został potrącony przez autobus miejski, gdy przejeżdżał hulajnogą elektryczną przez jezdnię.

Za kierownicą rzeszowskiego autobusu siedziała 43-letnia kobieta. Nastolatek niestety został ranny i został przewieziony do szpitala. Jego stan nie jest znany.

Okoliczności potrącenia chłopca w Rzeszowie wyjaśnia policja. Poruszając się hulajnogą elektryczną należy zachować szczególną ostrożność. Te pojazdy mogą rozwijać duże prędkości.

"Zgodnie z obowiązującymi przepisami kierujący hulajnogą musi jechać drogą dla rowerów bądź pasem ruchu dla rowerów z prędkością do 20 km/h jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Jeżeli takich pasów nie ma, trzeba jechać ulicą – w przypadku, gdy obowiązuje na niej ograniczenie prędkości do 30 km/h. Jazda elektryczną hulajnogą po chodniku to wyjątek. Jest możliwa tylko, gdy brakuje „ścieżek”, a ruch pojazdów na ulicy jest dozwolony z prędkością wyższą niż 30 km/h. W takiej sytuacji jadąc po chodniku należy ustępować pierwszeństwa pieszym i jechać z prędkością zbliżoną do tempa pieszych." przypomina KMP w Rzeszowie.