Drogowy pirat w BMW zatrzymany! Na liczniku 214 km/h, a to dopiero początek jego problemów

Agnieszka Przystaś
2025-08-28 10:30

Policjanci z grupy SPEED zatrzymali na autostradzie A4 kierowcę BMW, który przekroczył dozwoloną prędkość o 74 km/h. Mężczyzna pędził z prędkością 214 km/h w miejscu, gdzie ograniczenie wynosiło 140 km/h. To nie był pierwszy raz, kiedy 47-latek z powiatu ząbkowskiego łamie przepisy. Teraz musi się liczyć z surowymi konsekwencjami finansowymi i punktami karnymi. Czy pirat drogowy wyciągnie wnioski z tej lekcji?

Drogowy pirat w BMW zatrzymany

Autor: podkarpacka policja/ Materiały prasowe
  • Policjanci z grupy SPEED zatrzymali kierowcę BMW, który pędził 214 km/h na autostradzie A4, znacznie przekraczając dozwoloną prędkość.
  • 47-latek z powiatu ząbkowskiego, recydywista drogowy, został ukarany mandatem w wysokości 5000 złotych i 15 punktami karnymi

Pirat drogowy w BMW przekroczył prędkość o 74 km/h na A4. Co go czeka?

Policjanci ruchu drogowego z grupy SPEED zatrzymali w poniedziałek po godzinie 23:00 na autostradzie A4 w miejscowości Palikówka, w powiecie rzeszowskim, kierowcę BMW, który znacznie przekroczył dozwoloną prędkość. 47-letni mieszkaniec powiatu ząbkowskiego pędził z prędkością 214 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 140 km/h.

Jak informuje policja, brawura i lekceważenie przepisów, w szczególności tych dotyczących przekraczania prędkości, są jednymi z głównych przyczyn wypadków.

- Brawura, a w szczególności lekceważenie przepisów związanych z przekraczaniem prędkości, to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Niestety, w trakcie służby, policjanci ruchu drogowego z grupy SPEED, spotykają się z wieloma groźnymi sytuacjami, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo w ruchu drogowym – czytamy w komunikacie policji.

Recydywa kosztuje! Mandat i punkty karne dla kierowcy BMW

Kierowca BMW dopuścił się przekroczenia prędkości w warunkach recydywy, co oznacza, że kara będzie surowsza. Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 17 września 2022 roku, nagminne popełnianie najpoważniejszych wykroczeń wiąże się ze znacznie wyższymi karami.

Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 5000 złotych i 15 punktami karnymi.

Przypominamy, że kary za przekroczenie prędkości są wysokie i zależą od stopnia przekroczenia:

  • 31-40 km/h – pierwszy raz 800 złotych, recydywa 1600 złotych
  • 41-50 km/h – pierwszy raz 1000 złotych, recydywa 2000 złotych
  • 51-60 km/h – pierwszy raz 1500 złotych, recydywa 3000 złotych
  • 61-70 km/h – pierwszy raz 2000 złotych, recydywa 4000 złotych
  • 71 km/h i więcej – pierwszy raz 2500 złotych, recydywa 5000 złotych

Policja apeluje o rozsądek i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Bezpieczeństwo na drogach zależy od odpowiedzialności każdego kierowcy.

Źródło: Policja Podkarpacka

POLICJA
AUTOSTRADA A4