Wygrana Eurojackpot. Miliony na koncie. Farciarz rzuci pracę i wybuduje pałac?

Wygrana Eurojackpot w Polsce. Zobacz szczegóły

Wtorkowe losowanie Eurojackpot z 26 sierpnia okazało się wyjątkowo szczęśliwe dla jednej z osób grających w Polsce. Jak poinformował Totalizator Sportowy, w miejscowości Lesko (woj. podkarpackie) padła wygrana II stopnia, a szczęśliwy gracz wzbogacił się aż o 8 109 746,50 złotych. To najwyższa wygrana odnotowana w historii tego podkarpackiego miasta. - Ostatnie losowanie Eurojackpot udowodniło, że nawet jeśli nie trafimy głównej wygranej, to i tak mamy szanse wygrać miliony złotych – przekazał Totalizator Sportowy.

Farciarz, który kupił zakład w punkcie LOTTO przy ul. Rynek 1 w Lesku, zdecydował się na grę własnymi liczbami. Jak się okazało – był to strzał w dziesiątkę. Wylosowane liczby z 26 sierpnia 2025 r.: 8, 14, 21, 26, 35 oraz 4, 8.

Nagrody II stopnia w Eurojackpot mogą sięgać nawet kilkunastu milionów złotych, co czyni je jednymi z najwyższych w Europie. Choć tym razem w Polsce nie padła główna wygrana, to szczęśliwy zwycięzca z Leska ma powód do ogromnej radości – kwota ponad ośmiu milionów złotych trafi w jego ręce. Zwycięzcy pozostaje teraz tylko zgłosić się po odbiór nagrody. Jak zawsze w takich sytuacjach, Totalizator Sportowy zaleca zachowanie anonimowości i ostrożność w dzieleniu się informacją o wygranej.

Zasady gry w Eurojackpot

Eurojackpot to międzynarodowa gra liczbowa, w której bierze udział kilkanaście europejskich państw, w tym Polska. Główna wygrana może wynieść nawet do 120 milionów euro, czyli blisko 520 milionów złotych. Gracz typuje 5 z 50 liczb oraz dodatkowo 2 z 12 liczby. Można to zrobić samodzielnie lub zdać się na chybił trafił. Zakład kosztuje 12,50 zł. Losowania odbywają się we wtorki i piątki.

