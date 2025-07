Spis treści

Rzeszów. Pożar wieżowca. 69-latek drugą ofiarą śmiertelną

Do tragicznego zdarzenia doszło w środowy wieczór (18 czerwca) na ul. ks. Jerzego Popiełuszki 12. Była godzina 20.40, kiedy wybuchł pożar mieszkania na czwartym piętrze 11‑kondygnacyjnego budynku. Ogień bardzo szybko rozprzestrzenił się po klatce schodowej, skutecznie odcinając drogę ucieczki mieszkańcom powyższych pięter. Natychmiast na miejscu pojawiło się ponad 20 zastępów straży pożarnej, 12 zespołów pogotowia i policja. Ewakuowano około 250 osób z trzech klatek budynku.

To w mieszkaniu ofiary wybuchł pożar

12 osób trafiło do szpitala, a pozostałym poszkodowanym udzielili pomocy na miejscu zdarzenia strażacy. Wśród rannych był 69-letni mężczyzna, który został uratowany z płonącego mieszkania i przewieziony do szpitala. To w jego lokalu na 4. piętrze, gdzie mieszkał z małżonką, pojawił się ogień.

- Z dotychczasowych ustaleń wynika, że pożar wybuchł w mieszkaniu położonym na 4. piętrze 11-piętrowego budynku, zajmowanym przez małżeństwo Jerzego i Ewę P. Ogień objął całe mieszkanie oraz klatkę schodową, powodując silne zadymienie pionu klatki nr 3, a także uszkodzenia elewacji i nadpalenie stropu balkonu mieszkania znajdującego się powyżej. W trakcie ewakuacji 14-letnia dziewczynka, próbując opuścić budynek, prawdopodobnie straciła przytomność w silnie zadymionej przestrzeni między 10. a 11. piętrem. Odnaleźli ją ojciec i szwagier, którzy dostali się na miejsce przez przejście między klatkami na 11. piętrze. Dziewczynkę wyniesiono z budynku, a służby medyczne natychmiast podjęły próbę reanimacji. Niestety, zmarła około godziny 22:30 tego samego dnia - mówił zaraz po zdarzeniu prokurator z Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie Krzysztof Ciechanowski.

69-latek doznał poparzeń sięgających 40 procent powierzchni ciała

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego pożaru. Teraz przekazano informację o kolejnej ofierze śmiertelnej.

- Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie informuje, że 12 lipca 2025 r. zmarł 69-letni mieszkaniec bloku przy ul. Popiełuszki w Rzeszowie, który został ewakuowany przez strażaków z mieszkania objętego pożarem. Do zdarzenia doszło 18 czerwca br. Mężczyzna z rozległymi oparzeniami, obejmującymi około 40% powierzchni ciała, został przewieziony do Wschodniego Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej, gdzie pozostawał pod opieką lekarzy aż do chwili śmierci. Jednocześnie informujemy, że z dniem 1 lipca 2025 r. Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie przejęła do dalszego prowadzenia śledztwo w sprawie tego tragicznego zdarzenia. Pożar, który wybuchł w jednym z mieszkań bloku przy ul. Popiełuszki 12, stanowił poważne zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób oraz mienia znacznej wartości. Przypominamy, że w wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniosła również 14-letnia dziewczynka. Śledztwo zostało wszczęte postanowieniem z dnia 20 czerwca 2025 r. i dotyczy przestępstwa z art. 163 § 3 kodeksu karnego w związku z art. 163 § 1 pkt 1 k.k., tj. sprowadzenia pożaru zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach, którego następstwem była śmierć człowieka. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 2 do 15 lat - powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie Krzysztof Ciechanowski.

Na obecnym etapie postępowania nie ustalono jeszcze przyczyny pożaru. Śledztwo prowadzone jest w sprawie – nikomu dotychczas nie przedstawiono zarzutów.

Mieszkańcy bloku przy Popiełuszki 12 nie mogą wrócić do swoich mieszkań

