Druh Konrad zmarł podczas warty w kościele. Jest data pogrzebu młodego strażaka

4 kwietnia 2026 roku zmarł druh Konrad Kotula, w wieku 35 lat.

Był strażakiem i Prezesem OSP Rzeszów-Biała.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 11 kwietnia 2026 roku w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie-Białej. Różaniec rozpocznie się o 12:30, a Msza Święta o 13:00.

Strażak zmarł podczas warty honorowej przy Grobie Pańskim. Miał 35 lat

Z głębokim smutkiem i niedowierzaniem przyjęto w Rzeszowie wiadomość o śmierci Konrada Kotuli, Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów-Biała. Strażak odszedł w Wielką Sobotę, 4 kwietnia 2026 roku, mając zaledwie 35 lat. Pełnił wartę honorową przy Grobie Pańskim w kościele pw. Miłosierdzia Bożego na rzeszowskim osiedlu Biała. Niestety w pewnym momencie zasłabł, pomimo udzielonej pomocy, nie udało się uratować jego życia. Pozostawił żonę w ciąży i dziecko.

- 4 kwietnia 2026 roku, w wieku zaledwie 35 lat, odszedł nasz Kolega – strażak, Prezes OSP Rzeszów - Biała, człowiek oddany służbie i zawsze gotowy nieść pomoc innym. Rodzinie, Bliskim oraz wszystkim pogrążonym w żałobie składamy najszczersze wyrazy współczucia i wsparcia w tych trudnych chwilach. Cześć Jego pamięci - napisali strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie.

Ostatnie pożegnanie druha Konrada Kotuli. Szczegóły uroczystości pogrzebowych

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 11 kwietnia 2026 roku. Msza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie-Białej. Rozpocznie się ona o godzinie 13:00, jednak już wcześniej, o godzinie 12:30, zaplanowano różaniec.

Po zakończeniu mszy, kondukt żałobny odprowadzi zmarłego na miejscowy cmentarz miejscowy. Spodziewany jest udział licznych przedstawicieli jednostek straży pożarnej, władz lokalnych oraz mieszkańców, którzy pragną oddać hołd Prezesowi OSP Rzeszów-Biała.

