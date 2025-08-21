Dwoje 11-latków weszło na środek Sanu w Stalowej Woli, stwarzając zagrożenie dla swojego życia.

Dzieci, które utknęły na rzece, zostały uratowane przez patrolujących policjantów.

Chłopiec doznał drgawek, ale medycy stwierdzili, że dzieciom nic się nie stało.

Jakie konsekwencje poniosą rodzice i co policja zaleca na przyszłość?

Stalowa Wola. Dwoje dzieci na środku Sanu. Chłopiec dostał drgawek

Mimo interwencji służb ratowniczych nie trzeba było hospitalizować żadnego z dwojga 11-latków, które weszły bez opieki na środek Sanu w Stalowej Woli. Chłopca i dziewczynkę zauważyli patrolujący brzeg rzeki policjanci, spostrzegając, że wskutek niskiego stanu wody dzieci zdążyły dojść naprawdę daleko.

- Sytuacja była bardzo niebezpieczna, gdyż rzeka w tym miejscu jest zdradliwa. Występują tam piaszczyste przykosy, które w każdej chwili mogą się osunąć, powodując nagłe wpadnięcie do głębokiej wody. Dodatkowo wzdłuż brzegu ustawione są znaki zakazu kąpieli świadczące o istniejącym zagrożeniu - mówi st. asp. Małgorzata Kania, rzeczniczka KPP w Stalowej Woli.

11-latkowie mieli wody po kolana, ale nie byli już w stanie sami wrócić na brzeg - udało im się to dopiero po wskazówkach policjantów, ale w międzyczasie dzieci bardzo się wystraszyły. Gdy wydawało się, że nieszczęście zostało zażegnane, chłopiec dostał drgawek i nie mógł złapać oddechu. Policjanci zaopiekowali się nim i wezwali dodatkowo załogę karetki pogotowia. Po tym jak medycy przebadali poszkodowanych, okazało się, że nic im nie jest.

- Na miejsce przybyli rodzice, którym przekazano małoletnich. Funkcjonariusze przeprowadzili również rozmowę profilaktyczną, przypominając o zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą i zagrożeniach, jakie mogą wynikać z lekkomyślności - dodaje policjantka.

