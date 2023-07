Zostawili pod domem dziecka skrzynię z pieniędzmi! Było ich trzech. Wszystko się nagrało

Co za zdjęcie!

Historia jak z filmu wydarzyła się w miejscowości Długie na Podkarpaciu. Pod domem dziecka ktoś zostawił metalową paczkę, wypełnioną słodyczami i pieniędzmi. Kwota robi wrażenie - mowa tu bowiem o 100 tys. zł. Skrzynię zostawiono około godz. 7.00 w sobotę (1.07.2023). Nie wiadomo, kto ją przyniósł. Dyżurujący wychowawca wyszedł na zewnątrz i zobaczył ogromny pakunek, potem poinformował dyrektorkę placówki, a ta policję. Mundurowi pojawili się na miejscu i otworzyli skrzynię kodem 7777, który anonimowy darczyńca wysłał do lokalnych mediów. Policjanci najpierw wykonali oględziny tajemniczej przesyłki, a następnie otworzyli metalową skrzynię za pomocą podanego numeru. W środku, ku ogromnemu zdziwieniu ujrzeli kilkadziesiąt kilogramów słodyczy i 100 tys. zł!

- Nie mogliśmy uwierzyć. Dostajemy różne darowizny, ale taką paczkę otrzymaliśmy pierwszy raz. Byliśmy tak szczęśliwi, że nie mogłam zasnąć przez cały weekend. To ogromna suma, która na pewno się przyda. Jak każda tego typu placówka mamy mnóstwo wydatków i potrzeb. Pieniądze są już na koncie domu dziecka. Na pewno pomyślimy o jakimś remoncie, bo taki jest potrzebny u nas i oczywiście wspólnie z dzieciakami i wychowawcami podejmiemy decyzję, jak najlepiej przekazać te pieniądze naszym podopiecznym, bo to przecież dla nich. Teraz nie ma wszystkich naszych wychowanków. W naszym domu przebywa 14 chłopców zapewniam, że wszyscy skorzystają z tego prezentu. Chłopcy zastanawiają się nad wycieczką, czy formą rekreacji, jaką moglibyśmy wspólnie zrealizować. Może to będzie jakiś park rozrywki, może dłuższy wyjazd. Razem zadecydujemy, jakie ich marzenie moglibyśmy spełnić dzięki temu wspaniałemu człowiekowi, który zostawił u nas tę skrzynię - mówiła nam dyrektor Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem Monika Nowak.

Zarządzająca placówką dyrektorka ciągle jest pod wrażeniem niespodzianki, jaką otrzymali podopieczni. Podkreśla, że najważniejsze jest to, by darczyńca usłyszał od niej i całej społeczności domu dziecka: "dziękuję".

- Zrobił tak wiele dobrego i wlał w nasze serca tyle radości, że obojętnie kim jest, niech wie, że jesteśmy mu ogromne wdzięczni. Oby takich ludzi było jak najwięcej - dodała.

Skrzynia z pieniędzmi i słodyczami pod domem dziecka. Co nagrał monitoring?

Dom dziecka, pod którym zostawiono skrzynię ma monitoring. Na nagraniu widać, kto przyniósł skrzynię. Nie była to jedna osoba, a trzy! Na nagraniu widać trzech młodych mężczyzn, dwóch niesie ciężką, kilkudziesięciokilogramową paczkę okręconą łańcuchem. Jeden z czapką na głowie, spod której wystają kręcone włosy, robi zdjęcia. Panowie, którzy przynieśli skrzynię, zrobili to bardzo sprawie, jednak pochylili głowy, by monitoring ich nie zarejestrował. Wielkie pudło najpierw postawili tuż pod drzwiami, ale zorientowali się, że kiedy tam zostanie nie będzie można otworzyć drzwi, więc znieśli ją niżej. Gdy zrobili zdjęcia, bardzo szybko zniknęli. Nikt z nimi nie rozmawiał. Wychowawca, który jako pierwszy zobaczył skrzynię, zanim powiadomił dyrektorkę poszedł alejką, ale nie było tam nikogo.

-Jedyne co dostrzegł, to bardzo elegancki samochód, ale odjechał tak szybko, że nie był w stanie podać, ani numerów, ani marki. Tak jakby ktoś obserwował, czy skrzyni nie otworzy nikt niepożądany - podsumowała kobieta.

Ze śledztwa internautów wynika, że za niezwykłą darowizną może stać influencer Budda. W sobotę o godz. 9.39 dodał on tweet o treści:

- Skrzynka pełna Cashu wypełnionaaaa aż po brzegiiiii (…) - czytamy.

