Festiwal Arcydzieł w Rzeszowie. Poznaliśmy laureatów - wyniki

Podczas sobotniej gali w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie ogłoszono werdykt jury, wyniki plebiscytu publiczności oraz nagrodę dziennikarzy. Jury w składzie: Małgorzata Warsicka, Justyna Szafran, Tomasz Domagała, Juliusz Chrząstowski i Tomasz Miłkowski przyznało nagrodę główną. Otrzymał ją spektakl "Rejs. Historia" Teatru Nowego w Poznania "za poruszający spektakl, ukazujący dojrzewanie wewnętrzne bohatera, będące jednocześnie częścią procesu jego odchodzenia; także przedstawienie obraz/przemian Polski i jej obciążeń, trwania między dojrzałością a niedojrzałością, poszukiwania miejsca w powojennej Europie".

Fetsiwal Arcydzieł. Publiczność wybrała!

Nagrodę publiczności otrzymał spektakl „Ferdydurke” w reż. Mariusza Malca z Och-Teatru w Warszawie, natomiast nagrodę dziennikarzy otrzymał spektakl „Niech no tylko zakwitną jabłonie” A. Osieckiej w reż. W. Kościelniaka z Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku "za przenikliwą refleksję na temat powtarzalności mechanizmów i kontekstów dziejowych. Wydobycie na nowo głębokich znaczeń i liryzmu z kompilacji tekstów prasowych i poetyckich. Oryginalną formę spektaklu i znakomitą aktorską realizację przywołującą istotę twórczości i osobowości Agnieszki Osieckiej". Jury dziennikarskie wyróżniło również zespół aktorski spektaklu „Ferdydurke” według Witolda Gombrowicza, reż. Mariusza Malca z Och-Teatru w Warszawie "za wybitne aktorstwo i trafne ożywienie dzieła Witolda Gombrowicza".

Festiwal Arcydzieł. Nagrody indywidualne

Nagrody indywidualne za role trafiły do:

Mateusza Łasowskiego za rolę Łopachina w „Wiśniowym sadzie”

Artema Manuilova za rolę Firsa w „Wiśniowym sadzie”

Krzysztofa Szczepaniaka za rolę Józia w spektaklu „Ferdydurke”

Marii Seweryn za rolę Młodziakowej w spektaklu „Ferdydurke”

Sebastiana Perdeka za rolę Miętusa w spektaklu „Ferdydurke”

Jana Romanowskiego za rolę Gombrowicza (1983) w spektaklu „Rejs. Historia”

Mikołaja Grabowskiego za rolę Witolda Gombrowicza (1963) w spektaklu „Rejs. Historia”

Nagroda Zespołowa dla aktorek spektaklu „Niech no tylko zakwitną jabłonie” w reż. Wojciecha Kościelniaka z Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku