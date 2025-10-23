W Rzeszowie trwa Festiwal Arcydzieł. Prawdziwa kulturalna uczta [ZDJĘCIA]

Festiwal Arcydzieł to prawdziwe teatralne święto, które przedstawia szeroką paletę dzieł.

- My na tym festiwalu nie chcemy udowadniać żadnej tezy. Nie staramy się stawiać diagnozy. Uznajemy, że każde z arcydzieł stanowi jakąś pełnię. One - te pełnie będą nas przez dziewięć wieczorów festiwalowych prowadzić - mówił podczas rozpoczęcia festiwalu Jan Nowara, dyrektor Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie a także dyrektor Festiwal Arcydzieł.

Festiwal Arcydzieł. Spektakle konkursowe

Wszystkie spektakle konkursowe są oceniane przez publiczność oraz przez jury, w skład którego wchodzą wybitni znawcy teatru: Juliusz Chrząstowski, Tomasz Domagała, Tomasz Miłkowski, Justyna Szafran i Małgorzata Warsicka. Najlepszy spektakl otrzyma prestiżową statuetkę WANDĘ 2025. Warto jedna zaznaczyć, że Festiwal Arcydzieł to nie tylko spektakle konkursowe, ale także bogaty program wydarzeń towarzyszących. Wśród nich koncerty, spektakle gościnne i wystawy.

Bogaty program

Teatr im. W. Horzycy w Toruniu otworzył tegoroczny festiwal, prezentując „Titanica” Michała Siegoczyńskiego – wielowarstwową inscenizację, która łączy historię katastrofy z kinowym hitem Jamesa Camerona. Kolejne wieczory przyniosły "Dzieci z Bullerbyn" - reż. S. Narloch w wykonaniu Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, przez propozycję Teatru Powszechnego im. Z. Hübnera w Warszawie "Wiśniowy sad" na podstawie Antona Czechowa, reż. P. Łysak, po "Niech no tylko zakwitną jabłonie" Osieckiej w reż. W. Kościelniaka i wykonaniu Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku. Warszawski Och-Teatr zaproponował "Ferdydurke" Gombrowicza, reż. M. Malec.

Spektakle, które wciąż przed nami, to:

Czwartek, 23.10.2025 godz.

godz. 18:00 - DRAKULA Brama Stokera / reż. J. Roszkowski / Teatr Miejski w Gliwicach / Duża Scena / SK

godz. 21:30 - SZACHY Marcina Bałczewskiego / czytanie performatywne / reż. Żenia Dawidenka / Mała Scena im. Z. Kozienia /SND

Piątek, 24.10.2025

godz. 17:00 - DOPÓKI MASZ OGRÓD koncert na podstawie wierszy Anny Bernat / reż. S. Gaudyn / Rzeszowskie Piwnice (wydarzenie towarzyszące)

godz. 19:0 - REJS. HISTORIA na podstawie tekstów Witolda Gombrowicza | reż. R. Stępień Teatr Nowy im. I. Cywińskiej w Poznaniu / Duża Scena / SK

Sobota, 25.10.2025

godz. 17:00 - CCY – WITKAC-Y MENAŻERIA wg Juweniliów St. I. Witkiewicza, reż. A. St. Dziuk, Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem /Centrum Młodzieży (pokaz mistrzowski)

godz. 19:30 - FRANKENSTEIN SHOW według Mary Shelley, reż. R. Dziwisz, Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie /Duża Scena (wydarzenie towarzyszące)

SK – spektakl konkursowy / SND – Scena Nowej Dramaturgii