Festiwal Arcydzieł w Rzeszowie: Klasyka literatury w nowych odsłonach!

Tegoroczna edycja Festiwalu Arcydzieł pod kierownictwem Dyrektora Festiwalu, dr. Jana Nowary zapowiada się jako wyjątkowa podróż przez klasykę literatury, ukazana w nowym, zaskakującym świetle. Festiwal Arcydzieł to nie tylko święto teatru, ale także przestrzeń do refleksji nad kondycją współczesnego świata. W czasach pełnych niepokoju i chaosu, organizatorzy stawiają na teksty i opowieści, które mogą dać nadzieję na poskładanie świata na nowo. Tegoroczny program to bogata paleta spektakli konkursowych i wydarzeń towarzyszących, które z pewnością zadowolą nawet najbardziej wymagających miłośników teatru. Od monumentalnego „Titanica” po subtelny „Wiśniowy sad” – każdy znajdzie coś dla siebie. Nie zabraknie również miejsca dla nowej dramaturgii, która od lat stanowi ważny element rzeszowskiego festiwalu.

Rzeszowskie Spotkania Teatralne: Klasyka w nowoczesnym wydaniu

Dyrektor Jan Nowara wyjaśniając ideę tegorocznej edycji, mówi: "Teksty, jeśli są wielkie, rezonują w każdej epoce". W programie znalazło się siedem spektakli konkursowych, a wśród nich prawdziwe perełki. Teatr im. W. Horzycy w Toruniu zaprezentuje „Titanica” Michała Siegoczyńskiego – wielowarstwową inscenizację, która łączy historię katastrofy z kinowym hitem Jamesa Camerona. Z kolei Teatr Powszechny im. Z. Hübnera w Warszawie przeniesie „Wiśniowy sad” Antona Czechowa w postkatastroficzną współczesność. Reżyser Paweł Łysak zapowiada spektakl, który zmusi widzów do refleksji nad kondycją ludzkości w obliczu globalnych wyzwań.

Nie zabraknie również klasyki polskiej literatury. Och-Teatr w Warszawie zaprezentuje „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza w interpretacji Mariusza Malca. To uniwersalny traktat o poszukiwaniu własnej tożsamości, który wciąż pozostaje aktualny. Miłośnicy grozy będą mieli okazję zobaczyć „Drakulę” Brama Stokera w adaptacji Jakuba Roszkowskiego, przygotowaną przez Teatr Miejski w Gliwicach.

i Autor: Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie/ Materiały prasowe

Scena Nowej Dramaturgii: laboratorium współczesnej twórczości

Festiwal kontynuuje również działalność Sceny Nowej Dramaturgii, która od siedmiu lat stanowi unikalne laboratorium eksperymentów z formą i językiem teatralnym. W ramach czytań performatywnych zaprezentowane zostaną: "Chciałaś hrabiego to teraz rób na niego" Martyny Wawrzyniak, "Atlantis. Fragmenty" Maxa Nowotarskiego oraz "Szachy" Marcina Bałczewskiego.

Festiwal Arcydzieł. Spektakle konkursowe

Wszystkie spektakle konkursowe będą oceniane przez publiczność oraz przez jury, w skład którego wchodzą wybitni znawcy teatru: Juliusz Chrząstowski, Tomasz Domagała, Tomasz Miłkowski, Justyna Szafran i Małgorzata Warsicka. Najlepszy spektakl otrzyma prestiżową statuetkę WANDĘ 2025. Publiczność również będzie miała okazję nagrodzić swój ulubiony spektakl.

Bogaty program wydarzeń towarzyszących

Festiwal Arcydzieł to nie tylko spektakle konkursowe, ale także bogaty program wydarzeń towarzyszących. Wśród nich znajdą się koncerty, spektakle gościnne i wystawy. Justyna Szafran zaprezentuje liryczny koncert „Szafran o miłości”, a na podstawie wierszy Anny Bernat usłyszymy koncert „Dopóki masz ogród”. Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie przygotowała spektakl „Frankenstein Show”, który z pewnością zaskoczy widzów swoją oryginalną formą.

Na festiwalu zobaczymy również spektakl „Obiecuję, obiecuję ci… czyli bajka tylko dla dorosłych” z Teatru Nowe Formy w Warszawie oraz pokaz mistrzowski – spektakl CCY - WITKAC-Y MENAŻERIA z Teatru Witkacego w Zakopanem. Festiwalowi będzie towarzyszyć także wernisaż 19. Międzynarodowego Biennale Plakatu Teatralnego – Konkurs Młodych 2025.

Festiwal Arcydzieł to wydarzenie, którego nie można przegapić. To wyjątkowa okazja, aby zobaczyć klasykę literatury w nowych, zaskakujących interpretacjach i przekonać się, jak wygląda przyszłość polskiego teatru.Pełen program dostępny jest na stronie internetowej Teatru im. Wandy Siemaszkowej.