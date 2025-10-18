Festiwal Arcydzieł w Rzeszowie rozpoczął się z przytupem. Monumentalny "Titanic" przyciągnął tłumy

Festiwal Arcydzieł 2025 otwarty

W piątkowy wieczór rozpoczęto w Rzeszowie prawdziwe teatralne święto. Jan Nowara, dyrektor teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie a także dyrektor festiwalu w swoim przemówieniu podczas otwarcia zaznaczał, że formuła Festiwalu Arcydzieł jest niezwykle szeroka - od Titanica, czy Drakuli po dzieła wybitnych pisarzy, jak np. Wiśniowy Sad Czechowa, czy musical na podstawie tekstów Agnieszki Osieckiej.

- My na tym festiwalu nie chcemy udowadniać żadnej tezy. Nie staramy się stawiać diagnozy. Uznajemy, że każde z arcydzieł stanowi jakąś pełnię. One - te pełnie będą nas przez 9 wieczorów festiwalowych prowadzić - mówił.

"Titanic" na otwarcie

Teatr im. W. Horzycy w Toruniu otworzył tegoroczny festiwal, prezentując „Titanica” Michała Siegoczyńskiego – wielowarstwową inscenizację, która łączy historię katastrofy z kinowym hitem Jamesa Camerona. To nowoczesna interpretacja kinowego dzieła oraz dramatycznych wydarzeń, do których doszło na pokładzie "Titanica". Groteska, humor, pastisz - a przy tym opowieść zmuszająca do refleksji. Tytuł przyciągnął w piątek mnóstwo osób, gotowych zanurzyć się ponownie w historię najsłynniejszego statku w historii.

Festiwal Arcydzieł. Spektakle konkursowe

Wszystkie spektakle konkursowe będą oceniane przez publiczność oraz przez jury, w skład którego wchodzą wybitni znawcy teatru: Juliusz Chrząstowski, Tomasz Domagała, Tomasz Miłkowski, Justyna Szafran i Małgorzata Warsicka. Najlepszy spektakl otrzyma prestiżową statuetkę WANDĘ 2025. Publiczność również będzie miała okazję nagrodzić swój ulubiony spektakl. Festiwal Arcydzieł to nie tylko spektakle konkursowe, ale także bogaty program wydarzeń towarzyszących. Wśród nich znajdą się koncerty, spektakle gościnne i wystawy.

Zobacz pełen program Festiwalu Arcydzieł.